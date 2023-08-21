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В Омске выставили на продажу цех по производству вегетарианских колбас

21 августа 2023, 08:49
Фото: Midjourney
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Готовый бизнес продают с наработанной клиентской базой.

В Омске выставили на продажу цех по производству вегетарианских продуктов за 10,3 млн рублей. Предприятие находится в Старом Кировске на улице Кулундинской. Цех выпускает вареные и полукопченые колбасы и сосиски, работает с 2014 года.

Площадь производственного помещения составляет 172 квадратных метра, находится в собственности. Причиной продажи бизнеса указан переезд в другой регион.

«Наработанная клиентская база, помощь после передачи производства, благодарность потребителей-вегетарианцев гарантирована», — говорится в объявлении.

Ранее Город55 рассказывал о других предложениях по продаже готового бизнеса в Омске. Так, на Левом берегу собственник предлагает купить ресторан «Рафаэль» на 200 мест. Заведение полностью укомплектовано техникой и мебелью.

В Омске выставили на продажу ресторан «Рафаэль» на 200 мест за 5,15 млн рублей
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#Евгений Игишев#Колбаса#Готовый бизнес#Готовый бизнес в омске#Продажа#Продажа бизнеса#Бизнес#Омск#Омская область
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