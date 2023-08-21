В Омске выставили на продажу цех по производству вегетарианских колбас

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
В Омске выставили на продажу цех по производству вегетарианских продуктов за 10,3 млн рублей. Предприятие находится в Старом Кировске на улице Кулундинской. Цех выпускает вареные и полукопченые колбасы и сосиски, работает с 2014 года.
Площадь производственного помещения составляет 172 квадратных метра, находится в собственности. Причиной продажи бизнеса указан переезд в другой регион.
«Наработанная клиентская база, помощь после передачи производства, благодарность потребителей-вегетарианцев гарантирована», — говорится в объявлении.
Ранее Город55 рассказывал о других предложениях по продаже готового бизнеса в Омске. Так, на Левом берегу собственник предлагает купить ресторан «Рафаэль» на 200 мест. Заведение полностью укомплектовано техникой и мебелью.