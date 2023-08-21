В Омске появится архитектурно-экспертный совет при мэре города

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В Омске решили создать архитектурно-экспертный совет при мэре города. Как следует из проекта постановления, делают это для проведения единой градостроительной политики на территории Омска и повышения качества архитектурных решений.
Председателем архитектурно-экспертного совета станет мэр Сергей Шелест. Его заместителем в новой структуре будет замдиректора омского депарха, главный архитектор города Роман Воробьев. Также на постоянной основе на заседаниях совета будет присутствовать начальник отдела архитектуры и городской среды депархитектуры Виктория Смык. Ее назначили секретарем совета.
Остальных членов смогут привлекать к работе архитектурно-экспертного совета по согласованию. Это представители «Союза архитекторов России» Сергей Амелин, Александр Бегун, Светлана Гетте, Леонид Гусельников, Владимир Мальцев, Лариса Маслова, Богдан Мрыглод, Артур Оботуров, Андрей Седачев, Андрей Сергеев, Ирина Стуканева, Сакен Хусаинов, Светлана Шевченко, а также главный архитектор Омской области Наталья Старченкова и председатель омского отделения ВООПИиК Никита Шалмин.
Архитектурно-экспертный совет станет постоянно действующим коллегиальным органом городской администрации. Совету предстоит формировать системные подходы при реализации градостроительной политики с определением приоритетных направлений развития, давать рекомендации по достижению баланса интересов субъектов градостроительных отношений, подготавливать заключения и рекомендации по результатам оценки градостроительных и архитектурных проектов, а также предложения по созданию специальных правовых режимов для планирования градостроительного развития в целях создания комфортной городской среды.
Отметим, что сейчас в Омске также функционируют художественно-экспертный совет при мэре города и архитектурно-градостроительный совет.
Ранее Город55 рассказывал, какими недавно появившимися на территории Омска объектами остались недовольны архитекторы. В списке — аллея олимпийцев, памятник Бухгольцу, скульптура медикам в парке Победы.