В Омске появится архитектурно-экспертный совет при мэре города

Архитектурно-экспертный совет станет постоянно действующим коллегиальным органом городской администрации. Совету предстоит формировать системные подходы при реализации градостроительной политики с определением приоритетных направлений развития, давать рекомендации по достижению баланса интересов субъектов градостроительных отношений, подготавливать заключения и рекомендации по результатам оценки градостроительных и архитектурных проектов, а также предложения по созданию специальных правовых режимов для планирования градостроительного развития в целях создания комфортной городской среды.