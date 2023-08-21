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В Новосибирске задержан подозреваемый в жестоком убийстве и ограблении

21 августа 2023, 08:06
По сообщению пресс-службы прокуратуры, молодого 26-летнего мужчину, который не имел постоянного места жительства, будут судить за ужасное убийство и грабеж 52-летней женщины.

Согласно данным следствия, в ночь на 8 марта 2023 года, обвиняемый пришел в квартиру женщины, с которой он ранее не был знаком. Представившись ей как предлагающий провести время вместе, мужчина вошел в помещение. Внутри он взял нож и совершил убийство женщины. После этого, он похитил деньги, мобильный телефон и ювелирные изделия, общая стоимость которых составила 67 тысяч рублей. Через три дня, 11 марта, преступник был задержан. Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд. Если будет признан виновным, мужчине грозит лишение свободы от 8 до 20 лет, пишет ФедералПресс.

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