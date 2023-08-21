В Москве завершили поиски пропавших на экскурсии по коллекторам

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Спасатели осмотрели проходы и канализацию на расстоянии более трех километров в центре Москвы, где предположительно могли быть пропавшие. Однако не удалось найти ни живых людей, ни их тела. Предполагается, что они унесены в Москву-реку.
На данный момент известно о пяти пропавших: четырех участниках экскурсии и гиде-разведчике. В результате поисков обнаружены тела четырех людей, последнее из которых нашли под мостом около причала в парке «Зарядье».