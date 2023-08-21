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В Москве завершили поиски пропавших на экскурсии по коллекторам

21 августа 2023, 17:47
Спасатели и работники Мосводостока обследовали все возможные места, где могли находиться люди во время трагически окончившейся подземной экскурсии. Поисковые работы закончены.

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Спасатели осмотрели проходы и канализацию на расстоянии более трех километров в центре Москвы, где предположительно могли быть пропавшие. Однако не удалось найти ни живых людей, ни их тела. Предполагается, что они унесены в Москву-реку.

На данный момент известно о пяти пропавших: четырех участниках экскурсии и гиде-разведчике. В результате поисков обнаружены тела четырех людей, последнее из которых нашли под мостом около причала в парке «Зарядье».

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