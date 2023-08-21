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Мэр Омска Шелест отреагировал на падение фотозоны на Аллее олимпийцев

Устали стоять. На омской Аллее олимпийцев упали кольца с фотозоны

21 августа 2023, 06:11
Фото: Город55

Мэр Омска Шелест отреагировал на падение фотозоны на Аллее олимпийцев

В скором времени конструкция будет восстановлена.

Вчера вечером, 20 августа, жители областного центра заметили, что на недавно открывшейся Аллее олимпийских чемпионов была сломана фотозона. Стоявшие рядом с бюстами у Юбилейного моста олимпийские кольца упали.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале прокомментировал ситуацию. Он успокоил горожан и рассказал, что фотозону восстановят. ООО «Братья Грин» займется ремонтом конструкции. Градоначальник отметил, что в течение двух лет подрядчик будет также присматривать за высаженными на аллее деревьями.

Напомним, что эта же компания занималась проектом по озеленению территории. Ранее городская администрация не могла определиться с тем, что делать с высаженными на этом месте задолго до создания проекта Аллеи березами.

По всей видимости, олимпийские кольца упали сами, Сергей Шелест о вандализме не сообщал. К слову, неделю назад, 14 августа, врио губернатора Виталий Хоценко заявлял, что на Аллее олимпийских чемпионов и у памятника Ивану Бухгольцу на Иртышской набережной установят видеокамеры, которые будут круглосуточно фиксировать происходящее вокруг.

Напомним, что Аллея олимпийцев открылась недавно, 12 августа. Недавно Город55 писал, что с одного из бюстов исчезла табличка с информацией о спортсмене Владимире Барнашове. Как выяснилось, при ее составлении была допущена ошибка.

На омской Аллее олимпийцев заменят таблички с опечатками
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#Алина Ясинская#Город#Общество#Новости#Омск#Аллея олимпийских чемпионов#Фотозона#Сергей шелест
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