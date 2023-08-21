Устали стоять. На омской Аллее олимпийцев упали кольца с фотозоны

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
Вчера вечером, 20 августа, жители областного центра заметили, что на недавно открывшейся Аллее олимпийских чемпионов была сломана фотозона. Стоявшие рядом с бюстами у Юбилейного моста олимпийские кольца упали.
Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале прокомментировал ситуацию. Он успокоил горожан и рассказал, что фотозону восстановят. ООО «Братья Грин» займется ремонтом конструкции. Градоначальник отметил, что в течение двух лет подрядчик будет также присматривать за высаженными на аллее деревьями.
Напомним, что эта же компания занималась проектом по озеленению территории. Ранее городская администрация не могла определиться с тем, что делать с высаженными на этом месте задолго до создания проекта Аллеи березами.
По всей видимости, олимпийские кольца упали сами, Сергей Шелест о вандализме не сообщал. К слову, неделю назад, 14 августа, врио губернатора Виталий Хоценко заявлял, что на Аллее олимпийских чемпионов и у памятника Ивану Бухгольцу на Иртышской набережной установят видеокамеры, которые будут круглосуточно фиксировать происходящее вокруг.
Напомним, что Аллея олимпийцев открылась недавно, 12 августа. Недавно Город55 писал, что с одного из бюстов исчезла табличка с информацией о спортсмене Владимире Барнашове. Как выяснилось, при ее составлении была допущена ошибка.