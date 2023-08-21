Устали стоять. На омской Аллее олимпийцев упали кольца с фотозоны

По всей видимости, олимпийские кольца упали сами, Сергей Шелест о вандализме не сообщал. К слову, неделю назад, 14 августа, врио губернатора Виталий Хоценко заявлял, что на Аллее олимпийских чемпионов и у памятника Ивану Бухгольцу на Иртышской набережной установят видеокамеры, которые будут круглосуточно фиксировать происходящее вокруг.