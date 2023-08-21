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Тюменский турист погиб при спуске с перевала в походе к Телецкому озеру

21 августа 2023, 07:54
В прошлую пятницу группа туристов из Тюмени отправилась в поход к озеру Телецкому на Алтае. 17 человек решили проехать на велосипедах до водоема, но возникла непредвиденная ситуация. Не все вернулись обратно.

По информации Следственного комитета Республики Алтай, при спуске с перевала, неподалеку от села Балыктуюль, один из участников похода разогнался и не справился с управлением, упав на землю и ударившись головой о камни. Мужчина использовал защитную экипировку, включая шлем, однако это не помогло ему избежать травмы. Его доставили в больницу, но он так и не пришел в сознание. В результате, мужчина скончался уже ночью.

В настоящее время следователи проводят проверку по данному инциденту, пишет ФедералПресс.

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