Тюменский турист погиб при спуске с перевала в походе к Телецкому озеру

По информации Следственного комитета Республики Алтай, при спуске с перевала, неподалеку от села Балыктуюль, один из участников похода разогнался и не справился с управлением, упав на землю и ударившись головой о камни. Мужчина использовал защитную экипировку, включая шлем, однако это не помогло ему избежать травмы. Его доставили в больницу, но он так и не пришел в сознание. В результате, мужчина скончался уже ночью.