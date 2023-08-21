«Техуглерод» отсудил у «Омскшины» 16 млн рублей

Ответчик с этим требованием не согласился. Однако суд встал на сторону истца: теперь «Омскшина» обязана выплатить «Техуглероду» (по уточненным данным) 16,3 млн рублей. Решение еще не вступило в силу: у ответчика есть почти месяц, чтобы подать апелляцию.