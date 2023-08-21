«Техуглерод» отсудил у «Омскшины» 16 млн рублей

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Арбитражный суд Омской области на днях вынес решение по иску ООО «Омский завод технического углерода» к АО «Омскшина». Эта тяжба началась еще в феврале 2022 года, но на время приостанавливалась, а заявленная в иске сумма менялась.
— Общество с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода», — говорится в судебных документах, — обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Омскшина» о взыскании убытков в виде стоимости сверхнормативных потерь тепловой энергии за 2019 год в сумме 17 409 221 руб. 33 коп.
Ответчик с этим требованием не согласился. Однако суд встал на сторону истца: теперь «Омскшина» обязана выплатить «Техуглероду» (по уточненным данным) 16,3 млн рублей. Решение еще не вступило в силу: у ответчика есть почти месяц, чтобы подать апелляцию.
Отметим, что обе компании, участвовавшие в судебном процессе, относятся к числу крупнейших компаний региона. Годовая выручка «Техуглерода» превышает 35 млрд рублей. Выручка «Омскшины» за 2020 год (это последний год с открытой статистикой) составила 10 млрд.