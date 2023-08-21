В Омской области прокуроры остались недовольны ремонтом дороги в Тарском районе

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Ремонт автомобильной дороги в селе Тарского района проводится в рамках региональной программы «Развитие сельских территорий». На сегодняшний день там уже выложен нижний слой автодороги, также началась укладка щебеночного покрытия. Сроки выполнения работ соответствуют графику.
Прокуратура Омской области отмечает, что контракт с подрядчиком предусматривает не только ремонт дорог, но и благоустройство прилегающей территории, в том числе обустройство тротуаров, пешеходных переходов, сигнальных знаков и озеленение близлежащей местности.
В ходе проверки Тарский прокурор Владислав Васильев обратил особое внимание подрядчика на недопустимость нарушения сроков выполнения работ, а также на качество используемых материалов. Срок сдачи дороги в эксплуатацию — 1 октября 2023 года, стоимость выполняемых работ превышает 65,5 млн рублей.
В связи с ненадлежащим контролем за проведением работ, прокурор внес представление главе Литковского сельского поселения. Теперь постройка автомобильной дороги находится под личным контролем межрайонного прокурора.