В Омской области прокуроры остались недовольны ремонтом дороги в Тарском районе

Прокуратура Омской области отмечает, что контракт с подрядчиком предусматривает не только ремонт дорог, но и благоустройство прилегающей территории, в том числе обустройство тротуаров, пешеходных переходов, сигнальных знаков и озеленение близлежащей местности.