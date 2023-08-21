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Стоматолог рассказала об очищающих зубную эмаль продуктах

Стоматолог рассказала об очищающих зубную эмаль продуктах

21 августа 2023, 10:20
Фото: 1MI
Стоматолог Мария Балакирева назвала продукты, которые способствуют очищению эмали зубов. По ее словам, с этим хорошо справляются жесткие фрукты и овощи, клубника и яблоки.

По сообщению NEWS.ru, Мария Балакирева посоветовала для очистки зубной эмали употреблять в пищу клубнику, яблоки, жесткие овощи и фрукты. Она рассказала, что, например, в персике содержатся волокна, которые могут застревать между контактами. В этом случае нужно хотя бы пользоваться зубной нитью. Если этого не делать без ухода за ротовой полостью будет вредна любая пища.

Кроме этого, стоматолог посоветовала раз в год посещать стоматолога, проводить профилактическую гигиену, осмотр полости рта, делать очистку с использованием ультразвука и удалять зубные камни.

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