Стоматолог рассказала об очищающих зубную эмаль продуктах

По сообщению NEWS.ru, Мария Балакирева посоветовала для очистки зубной эмали употреблять в пищу клубнику, яблоки, жесткие овощи и фрукты. Она рассказала, что, например, в персике содержатся волокна, которые могут застревать между контактами. В этом случае нужно хотя бы пользоваться зубной нитью. Если этого не делать без ухода за ротовой полостью будет вредна любая пища.