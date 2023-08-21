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Сохранение воды становится приоритетом: Мэр Стамбула бьет тревогу из-за угрозы засухи

21 августа 2023, 05:43
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу обратился к горожанам с призывом сберегать воду в свете угрозы засухи.

Об этом пишет RT.

В своих социальных сетях он поделился следующим обращением: «Я призываю всех наших жителей проявить более глубокое внимание к использованию воды и приложить усилия по её экономии. Наши город и страна столкнулись с реальной угрозой засухи.»

Предыдущим образом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что жаркие погодные условия в разных странах усиливают давление на системы здравоохранения.

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