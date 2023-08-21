Сохранение воды становится приоритетом: Мэр Стамбула бьет тревогу из-за угрозы засухи

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Об этом пишет RT.
В своих социальных сетях он поделился следующим обращением: «Я призываю всех наших жителей проявить более глубокое внимание к использованию воды и приложить усилия по её экономии. Наши город и страна столкнулись с реальной угрозой засухи.»
Предыдущим образом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что жаркие погодные условия в разных странах усиливают давление на системы здравоохранения.