Смертельная экскурсия в коллекторы: В Москве начато расследование уголовного дела

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Источник сообщил: «В настоящее время ведется уголовное расследование по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее ненарочное смерть двух и более лиц).»
Сообщения ТАСС, опираясь на экстренные службы, заявили, что точное число участников экскурсии, находящихся в данный момент вне связи, ещё уточняется. В настоящее время известно о восьми пострадавших, пишет RT.
Также отмечается, что уже найдены тела трех погибших. Официальных комментариев пока нет.