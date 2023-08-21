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Published Сегодня, 13:23

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Updated Сегодня, 13:24

Смертельная экскурсия в коллекторы: В Москве начато расследование уголовного дела

21 августа 2023, 13:23
После смертельной экскурсии по подземным канализационным сетям Москвы, случившейся в период сильного дождя, в городе было начато расследование. Информация была предоставлена РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Источник сообщил: «В настоящее время ведется уголовное расследование по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее ненарочное смерть двух и более лиц).»

Сообщения ТАСС, опираясь на экстренные службы, заявили, что точное число участников экскурсии, находящихся в данный момент вне связи, ещё уточняется. В настоящее время известно о восьми пострадавших, пишет RT.

Также отмечается, что уже найдены тела трех погибших. Официальных комментариев пока нет.

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