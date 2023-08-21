Смертельная экскурсия в коллекторы: В Москве начато расследование уголовного дела

После смертельной экскурсии по подземным канализационным сетям Москвы, случившейся в период сильного дождя, в городе было начато расследование. Информация была предоставлена РИА Новости со ссылкой на информированный источник.