Едва не погибли. В Омске больше 3,6 тысяч человек пострадали от укусов членистоногих

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Так, по данным на 21 августа, с жалобой на укус клеща в медицинские учреждения Омской области обратились 3627 человек, в том числе 1025 детей.
За прошедший период 2023 года от клещей обработана территория площадью 3054 га. До конца года планируется провести дополнительные акарицидные обработки на площади более 3 тысяч га, сообщает пресс-служба Омского Роспотребнадзора.
Также отмечается, что с начала текущего дома против клещевого энцефалита привито более 87 тысяч человек.
На зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 98,6% клещей, снятых в людей, из них зараженных — 1,8%.Клещи также заражены боррелиями — 13,9%, возбудителями эрлихиоза — 1,7%, анаплазмозой человека — 2,2%.
Роспотребнадзор призывает омичей соблюдать меры безопасности при выходе на природу и своевременно обращаться за медицинской помощью, если укус все-таки произошел.