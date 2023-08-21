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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

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Едва не погибли. В Омске больше 3,6 тысяч человек пострадали от укусов членистоногих

21 августа 2023, 10:45
Фото: 1MI
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Роспотребнадзор рассказал, сколько омичей обратились в больницы с укусом клеща

Сообщается, что количество обращений за 8 месяцев 2023 года не превышает среднемноголетних значений.

Так, по данным на 21 августа, с жалобой на укус клеща в медицинские учреждения Омской области обратились 3627 человек, в том числе 1025 детей.

За прошедший период 2023 года от клещей обработана территория площадью 3054 га. До конца года планируется провести дополнительные акарицидные обработки на площади более 3 тысяч га, сообщает пресс-служба Омского Роспотребнадзора.

Также отмечается, что с начала текущего дома против клещевого энцефалита привито более 87 тысяч человек.

На зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 98,6% клещей, снятых в людей, из них зараженных — 1,8%.Клещи также заражены боррелиями — 13,9%, возбудителями эрлихиоза — 1,7%, анаплазмозой человека — 2,2%.

Роспотребнадзор призывает омичей соблюдать меры безопасности при выходе на природу и своевременно обращаться за медицинской помощью, если укус все-таки произошел.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Клещи#Клещ#Энцефалит#Клещевой энцефалит
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