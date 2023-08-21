РЭО: МСП из отрасли переработки ТКО предлагают присваивать статус социальных

«У ассоциации „Ресурс“ есть такое предложение. И органы власти, и бизнес во многих регионах говорят о том, чтобы отнести сбор и переработку вторсырья к социальному предпринимательству, так как это относится к общественно полезной деятельности», — сообщила исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова. При этом она подчеркнула, что при таких условиях бизнес сможет рассчитывать на соответствующие меры поддержки и сократить расходы, а средства вкладывать в развитие проектов.