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РЭО: МСП из отрасли переработки ТКО предлагают присваивать статус социальных

РЭО: МСП из отрасли переработки ТКО предлагают присваивать статус социальных

21 августа 2023, 10:31
Фото: 1MI
Инициатива о наделении социальным статусом малых предприятий по сбору и переработке отходов принадлежит ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс». Об этом рассказал генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

По словам главы РЭО, деловые и отраслевые объединения предпринимателей по поручению президента России занимаются подготовкой предложения, направленного на совершенствование мер поддержки субъектов МСП для успешного проведения в Российской Федерации пятилетки созидательного предпринимательского труда. Прежде всего в стране необходимо улучшить деловой климат. Денис Буцаев рассказал, что на платформе «Ресурса» РЭО планирует определить статус малых предпринимателей, деятельность которых связана со сбором и утилизацией ТКО, как социальный, пишет 56orb.ru.

Именно малые и микропредприятия вносят большой вклад в создание отдельной маршрутизации отходов, в том числе. текстильного вторсырья, а также используют органику для компостирования. Также при участии МСП формируется гибкая система доставки отходов до мест их переработки. В результате всего этого в стране снижается количество отходов, подлежащих захоронению на полигонах, а также уменьшается загрязнение окружающей среды.

«У ассоциации „Ресурс“ есть такое предложение. И органы власти, и бизнес во многих регионах говорят о том, чтобы отнести сбор и переработку вторсырья к социальному предпринимательству, так как это относится к общественно полезной деятельности», — сообщила исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова. При этом она подчеркнула, что при таких условиях бизнес сможет рассчитывать на соответствующие меры поддержки и сократить расходы, а средства вкладывать в развитие проектов.

В заключение Валерия Гулимова указала, что группу 38 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) нужно добавить в перечень социально значимых видов деятельности с целью дальнейшего распространения на них мер поддержки, которые предусмотрены для этой категории предпринимателей.

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