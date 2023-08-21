Прокуратура проверит информацию о незаконной передаче 9-летней девочки под опеку

Posted 21 августа 2023, 14:19
Published 21 августа 2023, 14:19
Modified 21 августа 2023, 14:31
Updated 21 августа 2023, 14:31
В ходе проверки прокуратура оценит законность действий органов опеки. После ее проведения, при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Отметим, что о ситуации стало известно после публикации экс-депутата законодательного собрания Алеси Григорьевой в социальной сети. Являясь президентом ассоциации по защите интересов семьи «Детство. Отцовство. Материнство», она рассказала о «вопиющей истории», которая произошла с семьей 9-летней девочки.
По информации Григорьевой, органы опеки незаконно изъяли ребенка из семьи и передали приемной матери-одиночке, которая живет за 825 км от Омска — на Алтае, в городе Рубцовск.
Папа девочки — ветеран Чеченской войны, награжден орденом мужества. Семья имела хороший доход и трехкомнатную квартиру, ребенок ходил в художественную школу. Однако между родителями возник конфликт, после которого мать уехала из дома, а отец выпил. Девочка пошла ночевать к соседке, а та, спустя сутки молчания матери, позвонила в органы опеки.
«В приюте и родители, и бабушка, и тетя девочку навещали практически каждый день, свои семейные конфликты папа с мамой решили, не имеют материальных и жилищных проблем, работают оба в белую, проблем с алкоголем нет. Помимо родителей у девочки есть старший брат, бабушки и тетя, которая тоже готова ее забрать», — сообщают общественники.
Позже Омская опека вышла с иском в суд, после которого семью ограничили в родительских правах. Многократные попытки вернуть ребенка были безуспешными. Ее пыталась забрать тетя, но по ряду обстоятельств, также не смогла. Девочку предали под временную опеку женщине, проживающей в Рубцовске.
По словам экс-депутата законодательного собрания, женщина — мать-одиночка, воспитывает пятерых детей и постоянно меняет места жительства. Изначально была против общения ребенка с настоящей семьей. Сейчас, спустя год, 9-летняя девочка, называет женщину своей мамой.