Прокуратура проверит информацию о незаконной передаче 9-летней девочки под опеку

Позже Омская опека вышла с иском в суд, после которого семью ограничили в родительских правах. Многократные попытки вернуть ребенка были безуспешными. Ее пыталась забрать тетя, но по ряду обстоятельств, также не смогла. Девочку предали под временную опеку женщине, проживающей в Рубцовске.