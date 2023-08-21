Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

иллюстрация

Прогулка с отчимом закончилась для 21-летнего парня смертью от ножа

21 августа 2023, 08:23
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске у кафе зарезали 21-летнего парня, который пошел гулять с отчимом

Подозреваемого в убийстве заключили под стражу.

В СУ СК РФ по Омской области сообщили об убийстве 21-летнего парня. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В пресс-службе ведомства рассказали подробности инцидента.

Действия происходили вечером в субботу, 19 августа. Рядом с кафе по улице Черлакский тракт завязался словесный конфликт между посетителями. Ссора из личной неприязни переросла сначала в драку, а потом в поножовщину с летальным исходом.

Подозреваемым в убийстве молодого человека стал 44-летний мужчина. По версии следствия, он несколько раз ударил парня ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали, но спасти не удалось. От полученных травм он скончался в больнице. Агрессор напал также на отчима парня, но тот отказался от госпитализации.

Оперативники задержали предполагаемого нападавшего, он уже отправлен в СИЗО. Складной нож, которым орудовал мужчина, полицейские нашли недалеко в кустах. Расследование продолжается. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что до этого задержанный не имел проблем с законом.

Грозит до 20 лет. Омичку будут судить за убийство супруга на глазах у детей
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Убийство#Поножовщина#Пострадавшие#Конфликт#Кафе
Подпишитесь
От дорожного строительства до дистрофии Дюшенна: кто выполняет госзаказ в Омске
Сегодня, 06:20
Другие горизонты. Бывшая омская чиновница стала главным архитектором города на Урале
Сегодня, 03:33
И мальчик, и девочка. Омские врачи не смогли определить пол шести новорожденных
Сегодня, 04:39
На Левобережье Омска компания «Аква Сибирь» построит непродовольственный склад
Сегодня, 04:17
В Омской области средняя зарплата выросла до 57,7 тысяч рублей
Сегодня, 07:37
В Омске на контроль за безбилетниками планируют тратить по 725 тысяч в месяц
Сегодня, 06:11