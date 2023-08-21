Прогулка с отчимом закончилась для 21-летнего парня смертью от ножа

Подозреваемым в убийстве молодого человека стал 44-летний мужчина. По версии следствия, он несколько раз ударил парня ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали, но спасти не удалось. От полученных травм он скончался в больнице. Агрессор напал также на отчима парня, но тот отказался от госпитализации.