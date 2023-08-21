Прогулка с отчимом закончилась для 21-летнего парня смертью от ножа

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В СУ СК РФ по Омской области сообщили об убийстве 21-летнего парня. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В пресс-службе ведомства рассказали подробности инцидента.
Действия происходили вечером в субботу, 19 августа. Рядом с кафе по улице Черлакский тракт завязался словесный конфликт между посетителями. Ссора из личной неприязни переросла сначала в драку, а потом в поножовщину с летальным исходом.
Подозреваемым в убийстве молодого человека стал 44-летний мужчина. По версии следствия, он несколько раз ударил парня ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали, но спасти не удалось. От полученных травм он скончался в больнице. Агрессор напал также на отчима парня, но тот отказался от госпитализации.
Оперативники задержали предполагаемого нападавшего, он уже отправлен в СИЗО. Складной нож, которым орудовал мужчина, полицейские нашли недалеко в кустах. Расследование продолжается. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что до этого задержанный не имел проблем с законом.