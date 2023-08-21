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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

иллюстрация

Правительство Омской области объявило закупку 19 женских манекенов

21 августа 2023, 13:06
Фото: 1MI
иллюстрация
Это имущество предназначено для технологического колледжа.

Главное управление контрактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок лот, в котором речь идет о «портновских манекенах женских». Это товар из категории «Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие». В общей сложности ГУКСу нужно 19 манекенов, начальная цена — 38 500 рублей за штуку. В общей сложности это 731 500 рублей.

Стоит уточнить, что манекены нужны не правительству. В лоте указан заказчик — Омский технологический колледж, который находится на 21-й Амурской. Его учащиеся нуждаются в манекенах как учебном пособии.

При выборе товара для закупки действуют определенные правила, зафиксированные в «постановлении Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 „Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд“». Таким образом, подойдут только манекены отечественного производства.

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#Николай Эйхвальд#Госзакупки#ГУКС#Технологический колледж#Город#Новости
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