Правительство Омской области объявило закупку 19 женских манекенов

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Главное управление контрактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок лот, в котором речь идет о «портновских манекенах женских». Это товар из категории «Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие». В общей сложности ГУКСу нужно 19 манекенов, начальная цена — 38 500 рублей за штуку. В общей сложности это 731 500 рублей.
Стоит уточнить, что манекены нужны не правительству. В лоте указан заказчик — Омский технологический колледж, который находится на 21-й Амурской. Его учащиеся нуждаются в манекенах как учебном пособии.
При выборе товара для закупки действуют определенные правила, зафиксированные в «постановлении Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 „Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд“». Таким образом, подойдут только манекены отечественного производства.