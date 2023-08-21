Правительство Омской области объявило закупку 19 женских манекенов

Главное управление контрактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок лот, в котором речь идет о «портновских манекенах женских». Это товар из категории «Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие». В общей сложности ГУКСу нужно 19 манекенов, начальная цена — 38 500 рублей за штуку. В общей сложности это 731 500 рублей.