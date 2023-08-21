Останки «корабля» на дне Иртыша в Омске оказались гидротехническим сооружением

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Город55 раскрыл тайну «корабля», останки которого якобы обнажились из-за чересчур обмелевшего Иртыша в районе набережной Тухачевского прямо напротив здания ГИМС.
Ранее в соцсетях появилось видео, автор которого утверждал, что это не что иное, как останки затонувшего корабля. На деле все оказалось куда прозаичнее: эта конструкция вовсе не из дерева или металла, а из бетона.
«Это остатки гидротехнического сооружения, которое ранее вроде бы принадлежало судоремонтному заводу и предназначалось, по одной из версии, для забора воды», — рассказал источник Города55.
Ранее сооружение было скрыто под толщей воды, но из-за катастрофически обмелевшего Иртыша они «всплыли» наружу. Сейчас опасное место для судоходства огородили сигнальными бакенами, а саму конструкцию облюбовали чайки.
К слову, на самой набережной напротив этого места видны металлические конструкции, которые когда-то, возможно, могли крепить, например, причал или что-то подобное.