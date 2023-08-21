Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Раскрыта тайна, затонувшего в Иртыше корабля

Останки «корабля» на дне Иртыша в Омске оказались гидротехническим сооружением

21 августа 2023, 10:50
Фото: Город55
Раскрыта тайна, затонувшего в Иртыше корабля

В Омске затонувший в Иртыше «корабль» оказался гидротехническим сооружением

Сейчас опасное место для судоходства у набережной Тухачевского оградили сигнальными бакенами.

Город55 раскрыл тайну «корабля», останки которого якобы обнажились из-за чересчур обмелевшего Иртыша в районе набережной Тухачевского прямо напротив здания ГИМС.

Фото: Скрин со страницы группы О чем говорят в Омске соцсети ВКонтакте

Ранее в соцсетях появилось видео, автор которого утверждал, что это не что иное, как останки затонувшего корабля. На деле все оказалось куда прозаичнее: эта конструкция вовсе не из дерева или металла, а из бетона.

«Это остатки гидротехнического сооружения, которое ранее вроде бы принадлежало судоремонтному заводу и предназначалось, по одной из версии, для забора воды», — рассказал источник Города55.
Ранее эта конструкция была скрыта под водойРанее эта конструкция была скрыта под водой
Ранее эта конструкция была скрыта под водой
Фото: Город55

Ранее сооружение было скрыто под толщей воды, но из-за катастрофически обмелевшего Иртыша они «всплыли» наружу. Сейчас опасное место для судоходства огородили сигнальными бакенами, а саму конструкцию облюбовали чайки.

Опасное место огородилиОпасное место огородили
Опасное место огородили
Фото: Город55

К слову, на самой набережной напротив этого места видны металлические конструкции, которые когда-то, возможно, могли крепить, например, причал или что-то подобное.

На самой набережной тоже видны остатки неких конструкцийНа самой набережной тоже видны остатки неких конструкций
На самой набережной тоже видны остатки неких конструкций
Фото: Город55
Читайте также:
Главный тренер «Авангарда» рассказал, когда канадец Райан Спунер выйдет на омский ледНаставник омского «Авангарда» о проигрыше «Локомотиву»: «Сейчас победы не важны»Омский «Авангард» начал Кубок Блинова с разгромного поражения
#Василий Попов#Корабль#Набережная Тухаческого#Тайна#Версия#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
Подпишитесь
От дорожного строительства до дистрофии Дюшенна: кто выполняет госзаказ в Омске
Сегодня, 06:20
Другие горизонты. Бывшая омская чиновница стала главным архитектором города на Урале
Сегодня, 03:33
И мальчик, и девочка. Омские врачи не смогли определить пол шести новорожденных
Сегодня, 04:39
В Омской области средняя зарплата выросла до 57,7 тысяч рублей
Сегодня, 07:37
В Омске на контроль за безбилетниками планируют тратить по 725 тысяч в месяц
Сегодня, 06:11