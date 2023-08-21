Нутрициолог рассказал о стадиях алкоголизма и их характеристиках

Алкоголизм проходит через несколько стадий. На первой стадии человек испытывает психическое влечение к алкоголю и активно формирует соответствующее окружение. Репутационные потери на этом этапе минимальны, поскольку человек еще не потерял своего «лица», но уже испытывает чувство вины перед близкими из-за бесконтрольного употребления алкоголя. Скорость перехода на следующую стадию может быть от 1 года до 10 лет. Визуально человек на этой стадии еще не выглядит как злоупотребляющий алкоголик.