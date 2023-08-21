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Published Сегодня, 06:56

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Нутрициолог рассказал о стадиях алкоголизма и их характеристиках

21 августа 2023, 06:56
Существует распространенное мнение о том, что мужской алкоголизм отличается от женского и женщины не могут справиться с этой зависимостью также как мужчины, пишет Pravda.Ru.

Наркологи утверждают, что нет особых различий в развитии алкоголизма в зависимости от пола пациента, подобно тому, что не бывает «женского» аппендицита или «мужского» инфаркта. Однако реакция окружения и общества на человека, страдающего алкоголизмом, может зависеть от его пола. Обычно к мужчинам предъявляют меньше требований, поэтому женщины, находясь на ранних стадиях зависимости, склонны скрывать свое потребление алкоголя от окружающих, даже от своего мужа.

Также существует миф о том, что женский организм слабее мужского и поэтому женщины быстрее становятся алкоголиками. Однако это зависит от общего состояния здоровья, наследственности и наличия специальных ферментов, объясняет нутрициолог.

Алкоголизм проходит через несколько стадий. На первой стадии человек испытывает психическое влечение к алкоголю и активно формирует соответствующее окружение. Репутационные потери на этом этапе минимальны, поскольку человек еще не потерял своего «лица», но уже испытывает чувство вины перед близкими из-за бесконтрольного употребления алкоголя. Скорость перехода на следующую стадию может быть от 1 года до 10 лет. Визуально человек на этой стадии еще не выглядит как злоупотребляющий алкоголик.

На второй стадии развивается физическая зависимость с запоем. Женщина начинает терять свою привлекательность, она расстраивается и продолжает пить все больше. Образуется порочный круг.

На третьей стадии происходят изменения внутренних органов и систем организма, происходит разрушение личности. Люди, страдающие от алкоголизма, становятся все одинаковыми: отечными, с круглым лицом, с поврежденным носом, синяками и неприятным запахом. Цирроз печени, гипертонический криз, инсульт, инфаркт и криминальные ситуации — это грустный финал последней третьей стадии алкоголизма.

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