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Наживались на культуре. Мошенники похитили 35 млн рублей с «Пушкинских карт» оимчей

21 августа 2023, 11:41
Фото: Midjourney
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Мошенники обналичили более 7 тысяч Пушкинских карт омичей

Факты похищения денежных средств установлены региональными управлениями ФСБ и МВД.

В ходе проверки удалось установить, что мошенники скупают «Пушкинские карты» у омичей в возрасте от 14 до 22 лет. Карты ежегодно пополняются Министерством
Культуры РФ, сумма зачисления составляет 5 000 рублей и предназначена для посещения культурных мероприятий.

Для списания денег мошенники организовывали фальшивые культурные программы, подходящие под условия «Пушкинской карты». Билеты на них можно было купить исключительно с ее помощью. Сумма ущерба превысила 35 миллионов рублей, сообщает управление ФСБ.

В результате проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас проводится оперативно-следственная проверка для выявления всех деталей и обстоятельств произошедшего.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Культура55#Культура#Пушкинская карта#Мошенничество#Мошенники
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