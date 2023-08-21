Наживались на культуре. Мошенники похитили 35 млн рублей с «Пушкинских карт» оимчей

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В ходе проверки удалось установить, что мошенники скупают «Пушкинские карты» у омичей в возрасте от 14 до 22 лет. Карты ежегодно пополняются Министерством
Культуры РФ, сумма зачисления составляет 5 000 рублей и предназначена для посещения культурных мероприятий.
Для списания денег мошенники организовывали фальшивые культурные программы, подходящие под условия «Пушкинской карты». Билеты на них можно было купить исключительно с ее помощью. Сумма ущерба превысила 35 миллионов рублей, сообщает управление ФСБ.
В результате проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас проводится оперативно-следственная проверка для выявления всех деталей и обстоятельств произошедшего.