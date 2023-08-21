Наживались на культуре. Мошенники похитили 35 млн рублей с «Пушкинских карт» оимчей

В результате проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас проводится оперативно-следственная проверка для выявления всех деталей и обстоятельств произошедшего.