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Published Сегодня, 02:32

Modified Сегодня, 02:35

Updated Сегодня, 02:35

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Надевайте маски. Омичей предупредили о режиме НМУ первой степени опасности

21 августа 2023, 02:32
Фото: Город55
иллюстрация

Омичей предупредили о режиме НМУ первой степени опасности

Дышать легче будет минимум через пару часов.

В Обь-Иртышском УГМС объявили очередной режим неблагоприятных условий. Степень опасности — первая. Он продлится до 11:00 сегодняшнего дня.

Как многим уже известно, в это время вредные примеси будут задерживаться в атмосферном воздухе из-за безветренной погоды. Жители областного центра начали ощущать химический запах вчера вечером, 20 августа, примерно в 22:00. В это же время синоптики Обь-Иртышского УГМС ввели режим НМУ.

На момент публикации в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“» появилась жалоба на грязный воздух от жителей домов по улице Долгиреева.

«Придется дома закрыть окна. Вонь ужасная, как покрышки жгут или что. Беспредел полный», — написала омичка в комментариях под соответствующим постом.

Отметим, что режим «черного неба» (именно так называют омичи этот период) вводят в Омске и Омской области ежедневно с 27 июля. Ранее Город55 писал о превышении содержания сероводорода на Левом берегу в районе улиц Дианова и Комарова.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Экология#Здоровье#Жалобы#Выбросы#Вредные вещества#Режим нму#Режим черного неба#Обь-Иртышское УГМС
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