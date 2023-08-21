Надевайте маски. Омичей предупредили о режиме НМУ первой степени опасности

Как многим уже известно, в это время вредные примеси будут задерживаться в атмосферном воздухе из-за безветренной погоды. Жители областного центра начали ощущать химический запах вчера вечером, 20 августа, примерно в 22:00. В это же время синоптики Обь-Иртышского УГМС ввели режим НМУ.