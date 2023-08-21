Надевайте маски. Омичей предупредили о режиме НМУ первой степени опасности

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Published Сегодня, 02:32
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В Обь-Иртышском УГМС объявили очередной режим неблагоприятных условий. Степень опасности — первая. Он продлится до 11:00 сегодняшнего дня.
Как многим уже известно, в это время вредные примеси будут задерживаться в атмосферном воздухе из-за безветренной погоды. Жители областного центра начали ощущать химический запах вчера вечером, 20 августа, примерно в 22:00. В это же время синоптики Обь-Иртышского УГМС ввели режим НМУ.
На момент публикации в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“» появилась жалоба на грязный воздух от жителей домов по улице Долгиреева.
«Придется дома закрыть окна. Вонь ужасная, как покрышки жгут или что. Беспредел полный», — написала омичка в комментариях под соответствующим постом.
Отметим, что режим «черного неба» (именно так называют омичи этот период) вводят в Омске и Омской области ежедневно с 27 июля. Ранее Город55 писал о превышении содержания сероводорода на Левом берегу в районе улиц Дианова и Комарова.