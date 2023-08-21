На Левобережье Омска компания «Аква Сибирь» построит непродовольственный склад

Что касается застройщика — ООО «Аква Сибирь», то компанию зарегистрировали в Омске в 2012 году. Учредитель — акционерное общество «Аквалайф ресурс» из Москвы. До мая 2021 года одним из владельцев компании был Сергей Капитонов, которому также принадлежит горнолыжный курорт «Лисья Гора» в подмосковной Балашихе.