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На Левобережье Омска компания «Аква Сибирь» построит непродовольственный склад

21 августа 2023, 04:17
Фото: 1MI
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Фирма специализируется на производстве безалкогольных напитков.

В Кировском округе, по улице Багнюка, 20, собираются строить склад непродовольственных товаров, здание котельной и трансформаторную подстанцию. Как стало известно Городу55, в качестве застройщика выступает общество с ограниченной ответственностью «Аква Сибирь», которое специализируется на производстве безалкогольных напитков.

Проект первого этапа строительства уже получил положительное заключение экспертизы от ООО «Архстройэксперт». Как следует из заключения экспертизы, компания «Аква Сибирь» собирается реконструировать здание рыбной гастрономии, включающее административно-бытовой корпус, главный производственный корпус и холодильник на 1000 тонн, под производственно-складской комплекс.

Разработкой проектной документации занимался индивидуальный предприниматель Артур Сабитов. В качестве технического заказчика выступает ООО «Артом». Компания зарегистрирована в 1991 году и специализируется на ковке, прессовании, штамповке и изготовлении изделий методом порошковой металлургии. Учредителем и гендиректором «Артома» является Елена Горбачева. В прошлом году выручка компании составила 523,1 млн рублей, увеличившись на 7%.

Что касается застройщика — ООО «Аква Сибирь», то компанию зарегистрировали в Омске в 2012 году. Учредитель — акционерное общество «Аквалайф ресурс» из Москвы. До мая 2021 года одним из владельцев компании был Сергей Капитонов, которому также принадлежит горнолыжный курорт «Лисья Гора» в подмосковной Балашихе.

Руководит ООО «Аква Сибирь» «Управляющая компания „Черноголовка“». По итогам прошлого года выручка фирмы «Аква Сибирь» составила 13,6 млн рублей, а чистая прибыль выросла на 72% до 3 млн рублей.

Отметим, что разрешение на строительство склада непродовольственных товаров по улице Багнюка омский депарх выдал компании еще в июне 2021 года.

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