Компания Алексея Царука потребовала 34 млн от строителя Красногорского гидроузла

ООО «Торговый дом СНК» подало в Арбитражный суд Омской области иск о взыскании с ООО «Межрегионстрой» 33,65 млн рублей. Согласно судебным документам, это «проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 694 184,85 рублей». Суд принял иск и назначил предварительное заседание по делу на 10 октября.