Компания Алексея Царука потребовала 34 млн от строителя Красногорского гидроузла

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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Updated Сегодня, 09:36
ООО «Торговый дом СНК» подало в Арбитражный суд Омской области иск о взыскании с ООО «Межрегионстрой» 33,65 млн рублей. Согласно судебным документам, это «проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 694 184,85 рублей». Суд принял иск и назначил предварительное заседание по делу на 10 октября.
«Межрегионстрой» известен в первую очередь как фирма, получившая контракт на строительство Красногорского гидроузла. Она зарегистрирована в Москве, ею руководит Олег Кузнецов, владевший 50% уставного капитала до передачи всего УК в закрытый инвестиционный фонд «Техно Актив».
«Торговый дом СНК» зарегистрирован в Омске, его бенефициаром является Алексей Царук. СНК специализируется на «деятельности по складированию и хранению».