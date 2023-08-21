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иллюстрация

Компания Алексея Царука потребовала 34 млн от строителя Красногорского гидроузла

21 августа 2023, 09:34
Фото: 1MI
иллюстрация
По данным истца, это долг за пользование чужими деньгами.

ООО «Торговый дом СНК» подало в Арбитражный суд Омской области иск о взыскании с ООО «Межрегионстрой» 33,65 млн рублей. Согласно судебным документам, это «проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 694 184,85 рублей». Суд принял иск и назначил предварительное заседание по делу на 10 октября.

«Межрегионстрой» известен в первую очередь как фирма, получившая контракт на строительство Красногорского гидроузла. Она зарегистрирована в Москве, ею руководит Олег Кузнецов, владевший 50% уставного капитала до передачи всего УК в закрытый инвестиционный фонд «Техно Актив».

«Торговый дом СНК» зарегистрирован в Омске, его бенефициаром является Алексей Царук. СНК специализируется на «деятельности по складированию и хранению».

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#Николай Эйхвальд#Суд#Бизнес#Новости#Алексей Царук
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