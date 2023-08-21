Как избежать опасностей на дороге при дожде: советы экспертов

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
По мнению Субботина, особую опасность составляют водные лужи на дороге.
«Эта опасность наступает мгновенно. Большое количество воды скапливается, и она не успевает стекать. Например, при скорости 60 км/ч, машина начинает подниматься на воде. Достаточно всего лишь 5 миллиметров водного слоя, чтобы автомобиль потерял сцепление с дорогой. И после этого он перестаёт поддерживать управляемость», — разъяснил специалист.
Он также отметил, что не менее опасны брызги от других машин, они могут вызвать неожиданные реакции, а также есть риск получения гидроудара, пишет RT.
«Необходимо въезжать в лужу очень осторожно, избегая создания волны. Въехал аккуратно, выехал также осторожно. И в идеале — активируйте аварийную сигнализацию и оставьте автомобиль на безопасном месте. В течение полутора часов вода обычно успокаивается», — считает эксперт.
В свою очередь, Колодочкин подчеркнул, что лужи могут скрывать выбоины на дороге, представляя дополнительную опасность.
«Если вы не видите выбоину под лужей и въедете в неё, последствия могут быть серьёзными. Повреждение подвески — это первое, на что стоит обратить внимание. Второе, если вы двигаетесь по достаточно ровной дороге, но видите лужу справа, помните, что при полной скорости въезда в неё автомобиль может резко потерять управляемость из-за изменения сопротивления дороги», — дополнил автоэксперт.
Он также подчеркнул, что важно снизить скорость при дожде и включить противотуманные фары.