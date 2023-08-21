Как избежать опасностей на дороге при дожде: советы экспертов

«Если вы не видите выбоину под лужей и въедете в неё, последствия могут быть серьёзными. Повреждение подвески — это первое, на что стоит обратить внимание. Второе, если вы двигаетесь по достаточно ровной дороге, но видите лужу справа, помните, что при полной скорости въезда в неё автомобиль может резко потерять управляемость из-за изменения сопротивления дороги», — дополнил автоэксперт.