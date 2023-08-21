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Как избежать опасностей на дороге при дожде: советы экспертов

21 августа 2023, 05:29
Эксперты в области автомобильной техники, Вячеслав Субботин и Михаил Колодочкин, поделились советами о безопасном вождении в условиях интенсивного дождя в ходе беседы с RT.

По мнению Субботина, особую опасность составляют водные лужи на дороге.

«Эта опасность наступает мгновенно. Большое количество воды скапливается, и она не успевает стекать. Например, при скорости 60 км/ч, машина начинает подниматься на воде. Достаточно всего лишь 5 миллиметров водного слоя, чтобы автомобиль потерял сцепление с дорогой. И после этого он перестаёт поддерживать управляемость», — разъяснил специалист.

Он также отметил, что не менее опасны брызги от других машин, они могут вызвать неожиданные реакции, а также есть риск получения гидроудара, пишет RT.

«Необходимо въезжать в лужу очень осторожно, избегая создания волны. Въехал аккуратно, выехал также осторожно. И в идеале — активируйте аварийную сигнализацию и оставьте автомобиль на безопасном месте. В течение полутора часов вода обычно успокаивается», — считает эксперт.

В свою очередь, Колодочкин подчеркнул, что лужи могут скрывать выбоины на дороге, представляя дополнительную опасность.

«Если вы не видите выбоину под лужей и въедете в неё, последствия могут быть серьёзными. Повреждение подвески — это первое, на что стоит обратить внимание. Второе, если вы двигаетесь по достаточно ровной дороге, но видите лужу справа, помните, что при полной скорости въезда в неё автомобиль может резко потерять управляемость из-за изменения сопротивления дороги», — дополнил автоэксперт.

Он также подчеркнул, что важно снизить скорость при дожде и включить противотуманные фары.

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