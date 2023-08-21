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Итоги саммита БРИКС будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации

21 августа 2023, 17:44
Окончательные соглашения XV саммита БРИКС, который пройдет 22–24 августа, будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в мероприятии через видеоконференцию. Глава государства поделится с участниками саммита приоритетами председательства России в БРИКС в 2024 году, пишет 360tv.ru. В Йоханнесбургской декларации будут отражены точки зрения стран организации на региональные, финансовые, мировые и экономические проблемы.

В офисе президента Южной Африки ранее объявили, что лидеры Китая, Бразилии и Индии также станут участниками саммита. Желание присоединиться к БРИКС уже выразили как минимум 19 государств. Среди них — Аргентина, Алжир, Иран, Тунис, Саудовская Аравия, Турция и Египет.

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