Итоги саммита БРИКС будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации

Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в мероприятии через видеоконференцию. Глава государства поделится с участниками саммита приоритетами председательства России в БРИКС в 2024 году, пишет 360tv.ru. В Йоханнесбургской декларации будут отражены точки зрения стран организации на региональные, финансовые, мировые и экономические проблемы.