Итоги саммита БРИКС будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в мероприятии через видеоконференцию. Глава государства поделится с участниками саммита приоритетами председательства России в БРИКС в 2024 году, пишет 360tv.ru. В Йоханнесбургской декларации будут отражены точки зрения стран организации на региональные, финансовые, мировые и экономические проблемы.
В офисе президента Южной Африки ранее объявили, что лидеры Китая, Бразилии и Индии также станут участниками саммита. Желание присоединиться к БРИКС уже выразили как минимум 19 государств. Среди них — Аргентина, Алжир, Иран, Тунис, Саудовская Аравия, Турция и Египет.