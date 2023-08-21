Иранская военная делегация проведет переговоры в Москве по сотрудничеству

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Как сообщает Министерство обороны России, официальные переговоры между военными делегациями состоялись в штаб-квартире Сухопутных войск, пишет RT.
Генерал армии Олег Салюков, главком Сухопутных войск России, подчеркнул: «Иран считается ключевым государством на Ближнем Востоке для Российской Федерации. Это стратегический партнёр России, и наше сотрудничество характеризуется постоянным интенсивным политическим диалогом».
Визит делегации Ирана отражает продолжающиеся укрепление отношений и интеграцию между двумя странами, особенно в контексте военной сферы.