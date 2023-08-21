Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Иранская военная делегация проведет переговоры в Москве по сотрудничеству

21 августа 2023, 14:45
В Москву прибыла военная делегация Ирана, которую возглавляет бригадный генерал Киюмарс Хейдари, командующий Сухопутными войсками Ирана. Основной целью визита является обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества.

Как сообщает Министерство обороны России, официальные переговоры между военными делегациями состоялись в штаб-квартире Сухопутных войск, пишет RT.

Генерал армии Олег Салюков, главком Сухопутных войск России, подчеркнул: «Иран считается ключевым государством на Ближнем Востоке для Российской Федерации. Это стратегический партнёр России, и наше сотрудничество характеризуется постоянным интенсивным политическим диалогом».

Визит делегации Ирана отражает продолжающиеся укрепление отношений и интеграцию между двумя странами, особенно в контексте военной сферы.

Подпишитесь
От дорожного строительства до дистрофии Дюшенна: кто выполняет госзаказ в Омске
Сегодня, 06:20
Другие горизонты. Бывшая омская чиновница стала главным архитектором города на Урале
Сегодня, 03:33
И мальчик, и девочка. Омские врачи не смогли определить пол шести новорожденных
Сегодня, 04:39
Останки «корабля» на дне Иртыша в Омске оказались гидротехническим сооружением
Сегодня, 10:50
В Омской области средняя зарплата выросла до 57,7 тысяч рублей
Сегодня, 07:37
В Омске на контроль за безбилетниками планируют тратить по 725 тысяч в месяц
Сегодня, 06:11