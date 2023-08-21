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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

иллюстрация

И вдов тоже. Омских контрактников планируют освободить от уплаты транспортного налога

21 августа 2023, 07:13
Фото: Город55
иллюстрация

Омских контрактников собираются освободить от уплаты транспортного налога

Соответствующий закон еще не принят.

В региональном министерстве экономики опубликовали проект закона, касающийся контрактников и добровольцев, которые отправились на СВО. В Омской области планируется освободить их от выплаты транспортного налога. Кроме того, мера соцподдержки будет действовать и для тех, кто поехал на Украину в рамках частичной мобилизации.

Если закон вступит в силу, попадающие под эту категорию мужчины не будут платить транспортный налог. Льгота распространяется на один автомобиль, мотоцикл или мотороллер. Мощность двигателя в этом случае не играет роли.

Отметим, что мобилизованные бойцы и ранее могли пользоваться этим видом поддержки с конца 2022 года. Однако ранее вводилось ограничение на автомобили не мощнее 200 лошадиных сил. Если новый закон примут, то отмена транспортного налога для участников СВО будет действовать без каких-либо условий.

Проект закона омского минэкономики предполагает освобождение от уплаты транспортного налога также и родственников ушедших на фронт. В этот список включены супруги, родители и несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные.

Льготы могут создать и для вдов, потерявших мужей на СВО. Но налог они не будут платить только в том случае, если не вступят в повторный брак. При этом мощность их авто не должна быть больше 200 лошадиных сил.

«Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2022 года», — отмечается в документе.

Предполагается, что этот закон будет действовать в течение 2022 и 2023 годов.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Общество#Экономика#Льгота#Спецоперация#Транспортный налог#Участник СВО#Помощь участникам СВО
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