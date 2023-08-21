И мальчик, и девочка. Омские врачи не смогли определить пол шести новорожденных

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:42
Стало известно, что в Омской области появились несколько новорожденных с нарушениями формирования пола. За последние полтора года родилось шесть человек с данными отклонениями.
В региональном минздраве объяснили, что у этих младенцев есть и мужские, и женские первичные половые признаки. Из-за неправильного развития внутренних и наружных половых органов специалисты не могут точно определить пол ребенка.
«Причинами нарушения формирования пола могут быть: хромосомные болезни, мутации генов — моногенные заболевания, эндокринные заболевания матери ребенка или прием ею андрогенов и/или прогестеронов в первом триместре беременности, а также различные факторы окружающей среды, влияющие на закладку гонад у плода», — рассказали NGS55.RU в профильном ведомстве.
С помощью заместительной гормональной терапии можно нормализовать уровень половых гормонов, но родителям и врачам нужно выбрать, будет это мальчик или девочка.
Ранее Город55 писал о том, какие редкие и самые популярные имена жители Омской области выбирали новорожденным в 2023 году.