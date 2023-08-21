ХК «Аванград» подписал трехлетний контракт с нападающим Иваном Николишиным

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Об этом сообщили в официальной группе омской команды. Там же отмечается, что хабаровский клуб получит денежную компенсацию. По контракту, 27-летний нападающий должен провести на новом месте 3 сезона.
«Продолжаем укреплять центральную ось команды. Николишин заметно прогрессировал за последние три сезона и в прошедшем году стал настоящим лидером „Амура“. Иван — универсальный форвард, приносит пользу как в нападении, так и в защите, а главное — он очень хочет проявить себя в нашей команде», — подчеркнул генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов.
В прошедшем сезоне в составе «Амура» нападающий провел 67 матчей, в которых набрал 42 (17+25) очка. В пресс-службе ХК «Авангард» также рассказали, что Николишин присоединится к команде уже сегодня, 21 августа, и будет выступать под номером 11.
Напомним, что недавно болельщикам стало известно, когда на лед G-Drive Арены выйдет еще один новичок «Авангарда» Райан Спунер. По славам Михаила Кравеца, канадский нападающий должен сыграть свои первые матчи за команду уже на Кубке Блинова.