ХК «Аванград» подписал трехлетний контракт с нападающим Иваном Николишиным

В прошедшем сезоне в составе «Амура» нападающий провел 67 матчей, в которых набрал 42 (17+25) очка. В пресс-службе ХК «Авангард» также рассказали, что Николишин присоединится к команде уже сегодня, 21 августа, и будет выступать под номером 11.