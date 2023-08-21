Губернатор Подмосковья отчитался перед президентом РФ о темпах развития региона

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Как сообщает mosregtoday.ru, глава Подмосковья рассказал о подготовке региона к 1 сентября, развитии Московского транспортного узла и ситуации с расселением ветхого жилья.
Воробьев отметил рост населения области и заявил, что в текущем году в регионе откроются 30 школ и 25 детских садов. На сегодняшний день в регион уже приехало 38 тысяч детей, которые пойдут в школу 1 сентября, а в скором времени их количество возрастет до 40 тысяч. Поэтому строительство школ находится на особом контроле.
Губернатор назвал флагманом региона физтех-лицей, ученики которого смогли победить в том числе на международных олимпиадах по физике, биологии, астрономии. Кроме того, Воробьев поблагодарил президента за содействие в открытии МЦД и отметил важность вопроса транспорта для Московской области.
Глава МО заявил, что именно решение главы государства, касающееся развития Московского транспортного узла и строительства двух десятков путепроводов, помогло избежать ситуации, когда по региону было бы крайне затруднительно перемещаться. Он также отметил поддержку, оказываемую строительству дорог по концессии.
Воробьев в рамках своего доклада рассказал, каким образом ведется поддержка семей участников СВО. «Мы с губернатором ДНР Денисом Пушилиным на связи. Мы организовали отдых деткам, которые хотели на море, часть — 1600 человек — на море, а 900 человек приехали к нам в „Литвиново“, это наш детский лагерь. Как и все семьи военнослужащих, также дети их могли отдохнуть», — рассказал он.
Помимо этого, речь зашла и о постоянном содействии фонду «Защитники Отечества».
Также губернатор ответил на вопрос президента о работе с полигонами, включая и бывшие: «Мы закрыли полигоны, мы их рекультивировали благодаря федеральной программе, и теперь это совершенно другая реальность. Спасибо всем правительственным структурам, которые сопровождали эти процессы, они весьма затратные, но сегодня мы видим, что этой проблемы нет».
На обсуждение была вынесена и тема аварийного жилья. Воробьев заявил об успешном завершении программы 2017 года и сообщил, что на данный момент уже началась реализация следующей. Благодаря действию закона о развитии территории удалось добиться более оперативного расселения жилья.