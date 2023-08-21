Губернатор Подмосковья отчитался перед президентом РФ о темпах развития региона

Воробьев в рамках своего доклада рассказал, каким образом ведется поддержка семей участников СВО. «Мы с губернатором ДНР Денисом Пушилиным на связи. Мы организовали отдых деткам, которые хотели на море, часть — 1600 человек — на море, а 900 человек приехали к нам в „Литвиново“, это наш детский лагерь. Как и все семьи военнослужащих, также дети их могли отдохнуть», — рассказал он.