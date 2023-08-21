Фитнес-эксперт: многие диеты могут только навредить здоровью

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Но все ли эти диеты одинаково полезны? Фитнес-эксперт Даниил Толстый Каргин рассказал читателям Pravda.Ru о некоторых популярных диетах, которые могут иметь потенциальные риски для здоровья.
Один из таких вариантов — питьевая диета (водная диета), которая предполагает употребление только воды на протяжении определенного периода времени. Однако это может привести к дефициту необходимых питательных веществ, а также вызвать проблемы с электролитным балансом, сердечной деятельностью и общим состоянием организма.
Еще одна популярная диета — монодиета, основанная на потреблении только одного вида пищи (например, только одного фрукта или овоща) в течение продолжительного времени. Она также может вызвать дефицит важных питательных веществ, что приведет к проблемам со здоровьем, таким как слабость, головокружение и пищевые аллергии.
Белковая диета — это режим питания, при котором акцент делается на большом потреблении белка и ограничении углеводов. Однако такой подход может вызвать дефицит важных углеводов, которые являются основным источником энергии для организма. Кроме того, избыток белка может негативно сказаться на почках и сердечно-сосудистой системе.
Диеты с очень низким содержанием жиров предполагают минимальное потребление этого компонента. Жиры являются важным источником энергии и необходимы для усвоения определенных витаминов. Поэтому ограничение жиров может привести к дефициту жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) и другим проблемам.
Еще одна популярная диета — диета с низким содержанием углеводов (кетодиета). Она ограничивает потребление углеводов и заставляет организм использовать жиры в качестве основного источника энергии. Однако это может вызвать дефицит важных питательных веществ, проблемы с пищеварением и долгосрочные последствия для здоровья сердца.