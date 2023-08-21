Фитнес-эксперт: многие диеты могут только навредить здоровью

Еще одна популярная диета — монодиета, основанная на потреблении только одного вида пищи (например, только одного фрукта или овоща) в течение продолжительного времени. Она также может вызвать дефицит важных питательных веществ, что приведет к проблемам со здоровьем, таким как слабость, головокружение и пищевые аллергии.