Эволюционист рассказал о различиях в функциональных полях у людей

Основным проявлением инсульта является нарушение двигательных функций. Это может быть паралич руки, ноги или тела, поражение лицевых мышц, а иногда даже утрата способности к письму. Речевые функции также могут быть затронуты при поражении левого полушария мозга. Однако результат зависит от степени повреждения. В некоторых случаях может произойти потеря не только речевых функций, но и способности к пониманию и социального поведения. Однако эти изменения могут произойти как при поражении левой, так и правой стороны.