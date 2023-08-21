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Эволюционист рассказал о различиях в функциональных полях у людей

21 августа 2023, 07:07
Сергей Савельев, российский ученый и эксперт в области эволюции и нервной системы, опровергает распространенное заблуждение о различиях между парализацией левой и правой сторон тела при инсульте.

Он объясняет, что обычно при инсульте противоположная половина мозга страдает больше всего, пишет Pravda.Ru.

Основным проявлением инсульта является нарушение двигательных функций. Это может быть паралич руки, ноги или тела, поражение лицевых мышц, а иногда даже утрата способности к письму. Речевые функции также могут быть затронуты при поражении левого полушария мозга. Однако результат зависит от степени повреждения. В некоторых случаях может произойти потеря не только речевых функций, но и способности к пониманию и социального поведения. Однако эти изменения могут произойти как при поражении левой, так и правой стороны.

Савельев подчеркивает, что мозг очень гибок и функциональные области у разных людей могут значительно отличаться. Он также объясняет, что правое и левое полушария мозга почти идентичны у людей, и все функции дублируются в обоих полушариях.

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