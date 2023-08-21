Эволюционист рассказал о различиях в функциональных полях у людей

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Он объясняет, что обычно при инсульте противоположная половина мозга страдает больше всего, пишет Pravda.Ru.
Основным проявлением инсульта является нарушение двигательных функций. Это может быть паралич руки, ноги или тела, поражение лицевых мышц, а иногда даже утрата способности к письму. Речевые функции также могут быть затронуты при поражении левого полушария мозга. Однако результат зависит от степени повреждения. В некоторых случаях может произойти потеря не только речевых функций, но и способности к пониманию и социального поведения. Однако эти изменения могут произойти как при поражении левой, так и правой стороны.
Савельев подчеркивает, что мозг очень гибок и функциональные области у разных людей могут значительно отличаться. Он также объясняет, что правое и левое полушария мозга почти идентичны у людей, и все функции дублируются в обоих полушариях.