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иллюстрация

Другие горизонты. Бывшая омская чиновница стала главным архитектором города на Урале

21 августа 2023, 03:33
Фото: Город55
иллюстрация

Бывшая омская чиновница стала главным архитектором уральского города

В этом городе проживает меньше 25 тыс человек.

Стало известно, как сложилась карьера бывшего директора омского депархитектуры Светланы Роговой после ухода из местной администрации. Как пишут «Коммерческие вести», она устроилась в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Среднеуральск.

Также она одновременно заняла пост главного архитектора города. Теперь Рогова работает в Среднеуральске, где численность населения составляет около 23,5 тыс человек. В Омске же она начала трудиться, когда регионом руководил Александр Бурков, который собрал команду управленцев преимущественно из уроженцев Урала.

В сибирский город Рогова приехала весной 2019 года, став сначала первым замдиректора депархитектуры. Через год она зашла на пост исполняющего обязанности главы ведомства, а еще через шесть месяцев ее назначили директором.

В мае 2023 года стало известно об уходе Роговой из администрации Омска. Новым директором департамента архитектуры и градостроительства в Омске назначена Ирина Гаак.

Глава депархитектуры и градостроительства мэрии Омска Рогова покинула свой пост
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Новым директором департамента архитектуры омской мэрии стала Ирина Гаак
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#Алина Ясинская#Политика#Новости#Омск#Отставки и назначения#Департамент архитектуры#Назначение
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