Другие горизонты. Бывшая омская чиновница стала главным архитектором города на Урале

Также она одновременно заняла пост главного архитектора города. Теперь Рогова работает в Среднеуральске, где численность населения составляет около 23,5 тыс человек. В Омске же она начала трудиться, когда регионом руководил Александр Бурков, который собрал команду управленцев преимущественно из уроженцев Урала.