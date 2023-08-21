Другие горизонты. Бывшая омская чиновница стала главным архитектором города на Урале

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Стало известно, как сложилась карьера бывшего директора омского депархитектуры Светланы Роговой после ухода из местной администрации. Как пишут «Коммерческие вести», она устроилась в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Среднеуральск.
Также она одновременно заняла пост главного архитектора города. Теперь Рогова работает в Среднеуральске, где численность населения составляет около 23,5 тыс человек. В Омске же она начала трудиться, когда регионом руководил Александр Бурков, который собрал команду управленцев преимущественно из уроженцев Урала.
В сибирский город Рогова приехала весной 2019 года, став сначала первым замдиректора депархитектуры. Через год она зашла на пост исполняющего обязанности главы ведомства, а еще через шесть месяцев ее назначили директором.
В мае 2023 года стало известно об уходе Роговой из администрации Омска. Новым директором департамента архитектуры и градостроительства в Омске назначена Ирина Гаак.