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Дело экс-начальника управления передано в Первоуральский городской суд

21 августа 2023, 08:01
В Свердловской области начинается судебное разбирательство по делу бывшего руководителя управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД России Ивана Ергеледжи.

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 1,5 миллиона рублей. Дело передано Первоуральскому городскому суду, пишет ФедералПресс.

Рассказывает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга: «Следственным отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, 1979 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации».

По данным следствия, в 2022 году Иван Ергеледжи, занимавший высокий пост в полиции, узнал о проверке, связанной с незаконной вырубкой леса, которую проводили в отношении частной компании. Обвиняемый предложил попросить у главы компании взятку в размере 1,5 миллиона рублей через общего знакомого. Целью было прекратить проверку. Важно отметить, что у бывшего руководителя управления не было полномочий или возможности прекратить проверку самостоятельно.

Иван Ергеледжи был задержан сотрудниками ФСБ и специальными подразделениями ГУ МВД по безопасности.

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