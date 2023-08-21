Дело экс-начальника управления передано в Первоуральский городской суд

По данным следствия, в 2022 году Иван Ергеледжи, занимавший высокий пост в полиции, узнал о проверке, связанной с незаконной вырубкой леса, которую проводили в отношении частной компании. Обвиняемый предложил попросить у главы компании взятку в размере 1,5 миллиона рублей через общего знакомого. Целью было прекратить проверку. Важно отметить, что у бывшего руководителя управления не было полномочий или возможности прекратить проверку самостоятельно.