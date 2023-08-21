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Бывшая медсестра приговорена к пожизненному за убийства новорожденных в Британии

21 августа 2023, 12:54
Бывшая медсестра Люси Летби была приговорена к пожизненному лишению свободы после того, как суд признал ее виновной в убийствах младенцев в Великобритании.

Как сообщает телеканал Sky News, Люси Летби была осуждена на пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения.

Ранее было установлено, что Летби совершила убийства младенцев, работая в больнице города Честер в графстве Чешир в период с июня 2015 года по июнь 2016 года, пишет RT.

Королевский суд Манчестера выслушал свидетельские показания более чем 240 человек и вынес приговор, признав Люси Летби виновной по семи обвинительным пунктам в убийстве и шести покушениях на убийство.

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