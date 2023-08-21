Более 60 млн рублей собраны благотворительными фондами для пострадавших в Махачкале

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Пресс-служба администрации республики сообщила, что два фонда — «Надежда» и «Инсан» — совместно собрали свыше 60 миллионов рублей для пострадавших в результате взрыва в Махачкале, пишет RT.
В сообщении пресс-службы говорится, что глава Дагестана, Сергей Меликов, выразил свою благодарность этим фондам за оказанную помощь. Он добавил, что фонды получили право самостоятельно распределить собранные средства для пострадавших.
Чтобы обеспечить эффективное распределение помощи среди нуждающихся, планируется провести совещание, на котором будет обсуждаться координация действий.
Напомним, что в результате взрыва на автозаправке в Махачкале погибли 35 человек, среди которых трое детей.