Выпил, закусил, обворовал. Омич покусился на имущество приятеля

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В полицию обратился 42-летний житель Октябрьского округа. Заявил, что из его квартиры похитили телевизор. Сумма ущерба — 2 500 рублей.
Правоохранители выяснили: неизвестный разбил стекло, отогнул решетку, проник в квартиру дома по улице 3-я Железнодорожная и украл технику. Накануне в гости к хозяину приходил 38-летний житель Исилькульского района, приятели выпили.
Подозреваемого задержали по месту жительства. Он признался в краже, рассказал, что успел продать телевизор за 1 000 рублей, деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.