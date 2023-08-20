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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

иллюстрация

Выпил, закусил, обворовал. Омич покусился на имущество приятеля

20 августа 2023, 04:28
Фото: 1MI
иллюстрация

Омич проник в квартиру приятеля и украл телевизор

Возбуждено уголовное дело.

В полицию обратился 42-летний житель Октябрьского округа. Заявил, что из его квартиры похитили телевизор. Сумма ущерба — 2 500 рублей.

Правоохранители выяснили: неизвестный разбил стекло, отогнул решетку, проник в квартиру дома по улице 3-я Железнодорожная и украл технику. Накануне в гости к хозяину приходил 38-летний житель Исилькульского района, приятели выпили.

Подозреваемого задержали по месту жительства. Он признался в краже, рассказал, что успел продать телевизор за 1 000 рублей, деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

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#Уголовное дело#Полиция#Кража#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Исилькульский район
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