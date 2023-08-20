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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

итоги недели

Убийство пса на глазах омичей, обрушение потолка в жилом доме, виновник выбросов

20 августа 2023, 09:16
Фото: 1MI
итоги недели
Самые значимые события недели.

Громкие преступления в Омской области

Представляем традиционный криминальный дайджест недели:

  • суд оправдал омских дорожников Якова Вагнера и Алексея Шипилова по делу о картельном сговоре;
  • омичке грозит до 20 лет колонии за убийство супруга на глазах у детей;
  • прокуратура добилась отставки депутата сельского поселения Кормиловского района, который скрыл доходы;
  • экс-замминистра строительства Владимир Сычев предстанет перед судом за взятки и халатность;
  • в Омской области нашли 61-летнего мужчину с огнестрельным ранением в сердце;
  • оправдательный приговор экс-замминистра строительства Александру Фрикелю оставили без изменений;
  • бывшей главе фонда капремонта Марине Степановой грозит до 10 лет колонии за обрушение дома;
  • на стройплощадке Омска обнаружили 11 нелегалов;
  • в ТК на Левом берегу открыли подпольное казино;
  • омичка получила реальный срок за страсть к пьяной езде;
  • экс-глава почты в селе Называеского района получила условный срок за присвоение имущества на 140 тысяч рублей;
  • не попавший на выборы Юрий Александров проиграл суд о законности сбора подписей.

В Омске живодер убил пса на глазах очевидцев

В начале недели в редакцию Города55 обратились омичи с жалобой на семью живодеров. По словам очевидицы, в одном из дворов Ленинского округа жители избивали и морили голодом собаку. Мы публиковали видео об инциденте:

«Собаку избивают кнутом и держат голодом». Омичи пожаловались на семью живодеров
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А к концу недели Омск потрясла еще одна новость о живодерах. Мужчина жестоко убил чихуахуа на глазах у прохожих. Собаку бил головой об гараж, она пыталась доползти до дома, но скончалась. Хозяин в этот момент искал потерявшегося питомца. Широкий общественный резонанс довел до возбуждения уголовного дела. В пятницу, 18 августа, подозреваемого задержали. Он признался, что был пьян.

Выбросы в Омске

Мы уже привыкли к ежедневным новостям про выбросы. С них началась неделя — был режим «черного неба». Во вторник его продлили, а число жалоб от горожан увеличилось. Тогда же в воздухе обнаружили превышение сероводорода. В среду город накрыл густой смог. И да, НМУ все еще были. В «Птичьей гавани» выявили избыток метантиолов. В четверг снова особый режим. В выходные — двукратное превышение сероводорода.

17 августа один из источников выбросов был найден — это асфальтовый завод. 15 августа эксперты предложили фиксировать количество выбросов от транспорта с помощью новых технологий.

На фоне вышеприведенного любопытно выглядит новость о том, что Омск претендует на звание лидера федерального проекта «Чистый воздух».

Опасные здания в Омске

Помните обвал грунта у новостройки на 3-й Енисейской? Вот и мы не забыли! В начале недели мэр Сергей Шелест рассказал о состоянии дома: целостность несущих конструкций не нарушена, трещин, повреждений и изменений не обнаружено. Мониторинг круглосуточный. А пока Город55 провел расследование. Нам стало интересно, кто строил многоэтажку. Представляем:

Некипелов, Гефлинг, Сапунова. Кто строил «падающий» омский дом на 3-й Енисейской
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На этом историй разрушений не закончилась. 16 августа в одном из бараков Ленинского округа рухнул потолок. Обошлось без жертв. Мэрия пообещала заняться ремонтом.

И еще немного об опасных строениях. Найден подрядчик для сноса двух аварийных домов в Порт-Артуре и на Московке-2. УДХБ удалось сэкономить больше миллиона на торгах. Финальная стоимость работ — 1,4 млн рублей.

С заброшенным детским садом не все так радостно. Здание №65а по проспекту Мира не используется уже несколько лет. По назначению, по крайней мере. Там играют дети, чем подвергают свои жизни опасности. На это омичи уже пытались обратить внимание. Теперь же прокуратура подала иск в суд с требованием ограничить подход к объекту.

В это время региональный Арбитраж обязал «Омский патриотический союз» отремонтировать здание пивзавода на улице Волочаевской. Ранее с иском обратился минкульт. Здание — объект культурного наследия.

Последняя новость в тему: для Дворца культуры имени Козицкого снова пытаются найти концессионера. Размер платы — почти 450 тысяч рублей. Срок соглашения — 18 лет.

Сносы и вырубки

В Омске полностью снесли полувековое здание кинотеатра «Сатурн». Жители Амура скоро также лишатся стадиона. Подписано постановление о сносе заброшенного стадиона «Сокол».

Наш корреспондент продолжает следить за ситуацией в поселке Просторный. Там продолжают строить причал. Теперь компания засыпала берег Иртыша строительными материалами. Подробности:

«Берег изуродован техникой». В омском поселке Просторный продолжают строить причал
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Остаются актуальными и новости о вырубках. На пересечении улиц 5-я Линия и Бульварная лежат ветки после кронирования дерева. Свалкой не довольны местные жители. В мэрии сообщили, что им нужно время для изучения вопроса.

К слову, как-то мы рассказывали о «благоустройстве» территории городского сада. Вместо деревьев пространство заложили плиткой. Так вот в пользу проекта высказалась депутат Госдумы и экс-мэр Омска Оксана Фадина. Говорит: «Это проект, как мы любим — микс нацпроектов и федеральных программ с частными инвестициями».

Обмеление омских рек

Метеорологи вновь начали предупреждать, что Иртыш опускается до критических отметок. Объявление о «низкой межени» остается в силе и на выходных. О проблемах Иртыша и не только высказался бывший губернатор Леонид Полежаев. Тут лучше самим почитать:

Нужны решения другого масштаба. Полежаев высказался об Иртыше и омском метро
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Теперь про Ошу. Крутинский районный суд постановил разобрать дамбу, из-за которой пересыхал водоем. Река протекает также на территории Тарского района. Местная администрация намерена построить мост за 90 миллионов рублей. Подрядчик уже найден. А в Колосовском районе деревянный мост через Ошу отремонтируют. Цена вопроса — более пяти миллионов рублей.

Кадровые изменения

Неделя началась с новости о назначении первого замминистра информационной политики Омской области. Им стал Антон Киселев. Ранее он работал правоохранительных органах и энергетическом секторе.

В четверг стало известно имя замминистра промышленности региона — Бари Хаиров. До этого занимал должность ио ректора телекоммуникационного вуза.

Последний рабочий день запомнится нам назначением заместителей главы в областном минцифры. Посты займут советник первого зампреда правительства Дмитрия Ушакова Наталья Шилкина (Ботвина) и помощник депутата Госдумы Сергея Каргинова, координатор омского отделения ЛДПР Максим Макаленко. Да, это он сейчас баллотируется в губернаторы.

А вот рядовые кадры в правительстве все еще нужны. Резерв формирует министерство региональной политики. Специалистам предлагают до 66 тысяч рублей.

На уровне городском новости тоже есть. Директором «Муниципальных рынков» назначен Илья Очкин, бывший глава Парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.

Новый учебный год в Омске

Близится 1 сентября. Новостей о школе все больше. Мы продолжаем наблюдать за ситуацией с нехваткой педагогов. Наибольший дефицит среди учителей математики, русского языка и литературы, английского языка и начальных классов.

Перед началом учебного года в омских школах и детсадах не хватает 730 педагогов
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Мы узнали, сколько родители юных омичей тратят денег на сборы в школу. Суммы увеличиваются с каждым годом.

Дороже и дороже. Стало известно, сколько родители юных омичей тратят на сборы в школу
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Все помнят про 14 школ, которые планировали закрыть на капитальный ремонт? Пока их закрывать не будут. Они примут учеников 1 сентября. Вся беда в финансировании. Объясняем все здесь.

Омский «Авангард»

14 августа скончался 21-летний хоккеист Родион Амиров. Он играл за уфимский «Салават Юлаев». Два года боролся с болезнью. «Ястребы» выразили соболезнования родным и близким Родиона Амирова. Из-за прощания с игроком матч между «Барысом» и «Салаватом» в Омске 20 августа отменен.

В мае «ястребы» подписали 24-летнего нападающего минского «Динамо» Игоря Мартынова. Корреспондент Города55 пообщался с молодым хоккеистом. Полное интервью:

Омские болельщики — это пушка! Первые впечатления новичка «Авангарда» Мартынова
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов сообщил об усилении команды перед грядущим сезоном КХЛ. Говорит, пока клуб «в режиме ожидания».

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