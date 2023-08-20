Убийство пса на глазах омичей, обрушение потолка в жилом доме, виновник выбросов

С заброшенным детским садом не все так радостно. Здание №65а по проспекту Мира не используется уже несколько лет. По назначению, по крайней мере. Там играют дети, чем подвергают свои жизни опасности. На это омичи уже пытались обратить внимание. Теперь же прокуратура подала иск в суд с требованием ограничить подход к объекту.