Убийство пса на глазах омичей, обрушение потолка в жилом доме, виновник выбросов

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Представляем традиционный криминальный дайджест недели:
В начале недели в редакцию Города55 обратились омичи с жалобой на семью живодеров. По словам очевидицы, в одном из дворов Ленинского округа жители избивали и морили голодом собаку. Мы публиковали видео об инциденте:
А к концу недели Омск потрясла еще одна новость о живодерах. Мужчина жестоко убил чихуахуа на глазах у прохожих. Собаку бил головой об гараж, она пыталась доползти до дома, но скончалась. Хозяин в этот момент искал потерявшегося питомца. Широкий общественный резонанс довел до возбуждения уголовного дела. В пятницу, 18 августа, подозреваемого задержали. Он признался, что был пьян.
Мы уже привыкли к ежедневным новостям про выбросы. С них началась неделя — был режим «черного неба». Во вторник его продлили, а число жалоб от горожан увеличилось. Тогда же в воздухе обнаружили превышение сероводорода. В среду город накрыл густой смог. И да, НМУ все еще были. В «Птичьей гавани» выявили избыток метантиолов. В четверг снова особый режим. В выходные — двукратное превышение сероводорода.
17 августа один из источников выбросов был найден — это асфальтовый завод. 15 августа эксперты предложили фиксировать количество выбросов от транспорта с помощью новых технологий.
На фоне вышеприведенного любопытно выглядит новость о том, что Омск претендует на звание лидера федерального проекта «Чистый воздух».
Помните обвал грунта у новостройки на 3-й Енисейской? Вот и мы не забыли! В начале недели мэр Сергей Шелест рассказал о состоянии дома: целостность несущих конструкций не нарушена, трещин, повреждений и изменений не обнаружено. Мониторинг круглосуточный. А пока Город55 провел расследование. Нам стало интересно, кто строил многоэтажку. Представляем:
На этом историй разрушений не закончилась. 16 августа в одном из бараков Ленинского округа рухнул потолок. Обошлось без жертв. Мэрия пообещала заняться ремонтом.
И еще немного об опасных строениях. Найден подрядчик для сноса двух аварийных домов в Порт-Артуре и на Московке-2. УДХБ удалось сэкономить больше миллиона на торгах. Финальная стоимость работ — 1,4 млн рублей.
С заброшенным детским садом не все так радостно. Здание №65а по проспекту Мира не используется уже несколько лет. По назначению, по крайней мере. Там играют дети, чем подвергают свои жизни опасности. На это омичи уже пытались обратить внимание. Теперь же прокуратура подала иск в суд с требованием ограничить подход к объекту.
В это время региональный Арбитраж обязал «Омский патриотический союз» отремонтировать здание пивзавода на улице Волочаевской. Ранее с иском обратился минкульт. Здание — объект культурного наследия.
Последняя новость в тему: для Дворца культуры имени Козицкого снова пытаются найти концессионера. Размер платы — почти 450 тысяч рублей. Срок соглашения — 18 лет.
В Омске полностью снесли полувековое здание кинотеатра «Сатурн». Жители Амура скоро также лишатся стадиона. Подписано постановление о сносе заброшенного стадиона «Сокол».
Наш корреспондент продолжает следить за ситуацией в поселке Просторный. Там продолжают строить причал. Теперь компания засыпала берег Иртыша строительными материалами. Подробности:
Остаются актуальными и новости о вырубках. На пересечении улиц 5-я Линия и Бульварная лежат ветки после кронирования дерева. Свалкой не довольны местные жители. В мэрии сообщили, что им нужно время для изучения вопроса.
К слову, как-то мы рассказывали о «благоустройстве» территории городского сада. Вместо деревьев пространство заложили плиткой. Так вот в пользу проекта высказалась депутат Госдумы и экс-мэр Омска Оксана Фадина. Говорит: «Это проект, как мы любим — микс нацпроектов и федеральных программ с частными инвестициями».
Метеорологи вновь начали предупреждать, что Иртыш опускается до критических отметок. Объявление о «низкой межени» остается в силе и на выходных. О проблемах Иртыша и не только высказался бывший губернатор Леонид Полежаев. Тут лучше самим почитать:
Теперь про Ошу. Крутинский районный суд постановил разобрать дамбу, из-за которой пересыхал водоем. Река протекает также на территории Тарского района. Местная администрация намерена построить мост за 90 миллионов рублей. Подрядчик уже найден. А в Колосовском районе деревянный мост через Ошу отремонтируют. Цена вопроса — более пяти миллионов рублей.
Неделя началась с новости о назначении первого замминистра информационной политики Омской области. Им стал Антон Киселев. Ранее он работал правоохранительных органах и энергетическом секторе.
В четверг стало известно имя замминистра промышленности региона — Бари Хаиров. До этого занимал должность ио ректора телекоммуникационного вуза.
Последний рабочий день запомнится нам назначением заместителей главы в областном минцифры. Посты займут советник первого зампреда правительства Дмитрия Ушакова Наталья Шилкина (Ботвина) и помощник депутата Госдумы Сергея Каргинова, координатор омского отделения ЛДПР Максим Макаленко. Да, это он сейчас баллотируется в губернаторы.
А вот рядовые кадры в правительстве все еще нужны. Резерв формирует министерство региональной политики. Специалистам предлагают до 66 тысяч рублей.
На уровне городском новости тоже есть. Директором «Муниципальных рынков» назначен Илья Очкин, бывший глава Парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.
Близится 1 сентября. Новостей о школе все больше. Мы продолжаем наблюдать за ситуацией с нехваткой педагогов. Наибольший дефицит среди учителей математики, русского языка и литературы, английского языка и начальных классов.
Мы узнали, сколько родители юных омичей тратят денег на сборы в школу. Суммы увеличиваются с каждым годом.
Все помнят про 14 школ, которые планировали закрыть на капитальный ремонт? Пока их закрывать не будут. Они примут учеников 1 сентября. Вся беда в финансировании. Объясняем все здесь.
В мае «ястребы» подписали 24-летнего нападающего минского «Динамо» Игоря Мартынова. Корреспондент Города55 пообщался с молодым хоккеистом. Полное интервью:
Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов сообщил об усилении команды перед грядущим сезоном КХЛ. Говорит, пока клуб «в режиме ожидания».