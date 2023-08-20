«Цирк какой-то». В Омске произошло ЧП с троллейбусом, рабочей техникой и машиной

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В редакцию Города55 написала очевидица происшествия на развязке возле Телецентра: «Тут стоит рабочая техника, а я на троллейбусе еду. Водитель пыталась объехать, и рога сорвались. Теперь никак не могут починить».
Инцидент произошел вечером 20 августа. Омичка прислала и фотографии с места событий.
Транспорт с пассажирами остановился на повороте. Мужчины из числа рабочих пытались помочь женщине-водителю троллейбуса. Решить вопрос оперативно не вышло.
Половина пассажиров троллейбуса предпочли покинуть транспорт, сообщает очевидица.
Неприятности только набирали обороты. Наша читательница рассказывает, что рядом с троллейбусом остановилась еще и легковая машина. Автомобиль наехал на какой-то трос. Из «легковушки» вышла женщина.
«Там на подходе еще один троллейбус. Видимо, образуется троллейбусная пробка. Цирк какой-то», — подытожила омичка. Позже пассажирам предложили пересесть на другой «рогатый» транспорт. Возможностью воспользовались все, кто остался в салоне.