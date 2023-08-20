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инцидент у Телецентра

«Цирк какой-то». В Омске произошло ЧП с троллейбусом, рабочей техникой и машиной

20 августа 2023, 12:47
Фото: Город55
инцидент у Телецентра

В Омске произошел инцидент с троллейбусом, рабочей техникой и машиной

Никто не пострадал, но и удовольствия не получил.

В редакцию Города55 написала очевидица происшествия на развязке возле Телецентра: «Тут стоит рабочая техника, а я на троллейбусе еду. Водитель пыталась объехать, и рога сорвались. Теперь никак не могут починить».

Инцидент произошел вечером 20 августа. Омичка прислала и фотографии с места событий.

у троллейбуса сорвались рога при попытке объехать рабочую техникуу троллейбуса сорвались рога при попытке объехать рабочую технику
у троллейбуса сорвались рога при попытке объехать рабочую технику
Фото: Город55

Транспорт с пассажирами остановился на повороте. Мужчины из числа рабочих пытались помочь женщине-водителю троллейбуса. Решить вопрос оперативно не вышло.

рабочие пытались помочь водителю троллейбусарабочие пытались помочь водителю троллейбуса
рабочие пытались помочь водителю троллейбуса
Фото: Город55

Половина пассажиров троллейбуса предпочли покинуть транспорт, сообщает очевидица.

половина пассажиров покинули троллейбус посреди дорогиполовина пассажиров покинули троллейбус посреди дороги
половина пассажиров покинули троллейбус посреди дороги
Фото: Город55

Неприятности только набирали обороты. Наша читательница рассказывает, что рядом с троллейбусом остановилась еще и легковая машина. Автомобиль наехал на какой-то трос. Из «легковушки» вышла женщина.

рядом автомобиль наехал на тросрядом автомобиль наехал на трос
рядом автомобиль наехал на трос
Фото: Город55

«Там на подходе еще один троллейбус. Видимо, образуется троллейбусная пробка. Цирк какой-то», — подытожила омичка. Позже пассажирам предложили пересесть на другой «рогатый» транспорт. Возможностью воспользовались все, кто остался в салоне.

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#ЧП#Общественный транспорт#Троллейбус#Троллейбусы#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск#Эксклюзивы
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