Три отмены и четыре задержки. Как изменилось расписание Омского аэропорта

На 1 час 10 минут позже расписания (в 07:45 вместо 06:35) вылетел борт «Уральских авиалиний» в Москву (Домодедово). В утренние часы столичные аэропорты Домодедово и Внуково не принимали и не отправляли рейсы. Об этом сообщали авиаслужбы. Причина — попытка атаки беспилотника. Самолеты временно перенаправляли в Шереметьево. Работа возобновилась в штатном режиме к 12:00 по омскому времени (09:00 по мск).