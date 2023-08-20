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Updated Сегодня, 06:26

иллюстрация

Три отмены и четыре задержки. Как изменилось расписание Омского аэропорта

20 августа 2023, 06:24
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омском аэропорту отменили сразу три рейса

Возможная причина задержки одного из рейсов — попытка атаки беспилотника на Москву.

В Омском аэропорту вновь наблюдаются задержки и отмены рейсов. 20 августа самолет «Турецких авиалиний» в Анталью вылетел на 50 минут позже (в 05:30 вместо 04:40). Задержка в 28 минут (в 05:33 вместо 05:05) — на рейсе в Москву (Шереметьево) компании «Победа». Задержался на 17 минут (в 11:22 вместо 11:05) самолет в Сочи (Адлер) перевозчика «Уральские авиалинии».

На 1 час 10 минут позже расписания (в 07:45 вместо 06:35) вылетел борт «Уральских авиалиний» в Москву (Домодедово). В утренние часы столичные аэропорты Домодедово и Внуково не принимали и не отправляли рейсы. Об этом сообщали авиаслужбы. Причина — попытка атаки беспилотника. Самолеты временно перенаправляли в Шереметьево. Работа возобновилась в штатном режиме к 12:00 по омскому времени (09:00 по мск).

Рейс 20 августа на 10:00 в Бованенково компании «Ямал» был отменен. Также эта фирма отменила прилет в Омск борта из Тюмени (Рощино) на 09:00. Не состоится и прибытия самолета из «Сургута» от «ЮТэйр» в 15:05.

Отметим, 21 августа изменений в расписании пока не значится. Ровно неделю назад мы тоже рассказывали о многочисленных задержках в местном аэропорту:

В Омском аэропорту произошла задержка сразу семи рейсов
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#Аэропорт#Омский аэропорт#Отмена рейса#Задержка самолета#Беспилотник#Расписание#Общество#Город#Новости#Омск#Россия#Москва#Сочи#Ямал#Тюмень
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