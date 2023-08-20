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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

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Стало известно, сколько зарабатывают жены кандидатов в губернаторы Омской области

20 августа 2023, 10:22
Фото: 1MI
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Опубликованы доходы жен кандидатов в губернаторы Омской области

Трое из четырех кандидатов находятся в браке.
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Доходы

Избирательная комиссия Омской области опубликовала сведения о размере и источниках доходов не только кандидатов на пост губернатора региона, но и их супругов и детей за прошлый год.

Жена кандидата от КПРФ Андрея Алехина Наталья Алехина за 2022-й заработала 392 013 рублей. Недвижимостью и транспортом не владеет. Получает пенсию и имеет счета в «Газпромбанке» и «Сбербанке России».

У супруги представителя ЛДПР Максима Макаленко Анастасии Макаленко значится 235 650 рублей. У нее открыты счета в «Банке ВТБ» и «Сбербанке». Также среди источников дохода: ООО «ЦИФРОН» и ООО «АНТЕ СЦ». Это ИТ-компании, Анастасия там директор.

Наибольший доход у жены кандидата от «Единой России» Виталия Хоценко Аллы Хоценко — 2 675 285 рублей. Источниками дохода помимо социальных выплат значатся ООО «РАДИАН» и ООО «АлтайВитамины Трейдинг». Последняя зарегистрирована в Ставрополье, занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Также у Аллы Хоценко открыты счета в «Сбербанке» и «Тинькофф Банке».

Претендент на должность главы региона от «Коммунистов России» Владимир Казанин не состоит в браке.

Ранее мы рассказывали о доходах за 2022 год кандидатов в губернаторы Омской области:

Стало известно, сколько зарабатывают кандидаты в губернаторы Омской области
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#Доходы#Супруги#Кандидаты#Выборы#Губернаторские выборы#Политика#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Виталий Хоценко#Максим Макаленко#Владимир Казанин#Андрей Алехин
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