Стало известно, сколько зарабатывают жены кандидатов в губернаторы Омской области

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Избирательная комиссия Омской области опубликовала сведения о размере и источниках доходов не только кандидатов на пост губернатора региона, но и их супругов и детей за прошлый год.
Жена кандидата от КПРФ Андрея Алехина Наталья Алехина за 2022-й заработала 392 013 рублей. Недвижимостью и транспортом не владеет. Получает пенсию и имеет счета в «Газпромбанке» и «Сбербанке России».
У супруги представителя ЛДПР Максима Макаленко Анастасии Макаленко значится 235 650 рублей. У нее открыты счета в «Банке ВТБ» и «Сбербанке». Также среди источников дохода: ООО «ЦИФРОН» и ООО «АНТЕ СЦ». Это ИТ-компании, Анастасия там директор.
Наибольший доход у жены кандидата от «Единой России» Виталия Хоценко Аллы Хоценко — 2 675 285 рублей. Источниками дохода помимо социальных выплат значатся ООО «РАДИАН» и ООО «АлтайВитамины Трейдинг». Последняя зарегистрирована в Ставрополье, занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Также у Аллы Хоценко открыты счета в «Сбербанке» и «Тинькофф Банке».
Претендент на должность главы региона от «Коммунистов России» Владимир Казанин не состоит в браке.
Ранее мы рассказывали о доходах за 2022 год кандидатов в губернаторы Омской области: