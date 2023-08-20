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Published Сегодня, 08:41

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Updated Сегодня, 08:43

иллюстрация

Сменил профиль. Омский вор велосипедов переключился на автомобили

20 августа 2023, 08:41
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске бывший убийца украл велосипед и угнал автомобиль

Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

В полицию Омска обратился 42-летний житель Ленинского округа. Он долго не мог завести автомобиль, пытался отремонтировать. Потом решил купить запчасти и отлучился. Машину не закрыл, ключи оставил в салоне. Супруга владельца сообщила о пропаже авто. Сумма ущерба — 300 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого — 50-летнего омича месяц назад осудили за кражу велосипеда. До этого мужчина 15 лет просидел в тюрьме за убийство. Фигуранта задержали по месту жительства — в доме по улице 6-я Станционная.

Выяснилось: омич смог своими руками починить автомобиль. Однако он заглох в пути. Транспорт изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Напомним, ранее мы рассказывали о краже телевизора из запертой квартиры:

Выпил, закусил, обворовал. Омич покусился на имущество приятеля
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#Уголовное дело#Полиция#Угон#Кража#Убийство#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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