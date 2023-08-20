Сменил профиль. Омский вор велосипедов переключился на автомобили

В полицию Омска обратился 42-летний житель Ленинского округа. Он долго не мог завести автомобиль, пытался отремонтировать. Потом решил купить запчасти и отлучился. Машину не закрыл, ключи оставил в салоне. Супруга владельца сообщила о пропаже авто. Сумма ущерба — 300 тысяч рублей.