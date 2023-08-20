Омский «Авангард» начал Кубок Блинова с разгромного поражения

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Сегодня в Омске на льду G-Drive Арены стартовал возрожденный Fonbet Кубок Блинова. Из-за отмены встречи между «Салават Юлаевым» и «Барысом», открытием турнира стал матч между «Авангардом» и «Локомотивом».
Начало было стандартным, — «Авангард» сходу начал давить, гости — «огрызаться». И уже на 4-й минуте «Локомотив» свои выпады реализовал, — отличился защитник Александр Елесин. Через 2 с небольшим минуты в штрафной бокс за удар клюшкой уехал Рид Буше. Семь секунд и «ястребы» пропускают второй гол, — и вновь он на счету защитника, на этот раз Мартина Герната. Следом с разницей в минуту идут 2 удаления у ярославцев. В формате 5 на 3 омичи не забили еще и удалиться умудрились, — на скамейку присел Владимир Ткачев. Уже в равных составах Василий Демченко пропускает 3 шайбу. На первый перерыв команды уходят при счете 3:0 в пользу «Локомотива»
Второй период начался ровно, но справедливости ради, «Локомотив» смотрелся куда бодрее. И на 5-й эта бодрость принесла свои плоды, — нападающий гостей Сергей Андронов сделал счет на табло уж чересчур не приличным — 4:0 не в пользу «ястребов». Болельщики, как всегда везде и всюду, гнали омичей вперед, но счет на табло замер на одних и тех же цифрах. Ближе к экватору игры «Авангард» получил большинство за задержку клюшкой. Было остро, местами даже очень, но без реализации.
За 6:48 до завершения этого отрезка игры с передач Кирилла Панюкова и Ивана Телегина нападающий Иван Игумнов принес первую шайбу в копилку «ястребов». Следом гости еще и проштрафились за игру высоко поднятой клюшкой и остались в меньшинстве. Сходу чуть не случился еще один гол, даже сирена включилась, но шайба каким-то чудом не залетела в ворота Олега Бочарова. Под занавес большинства «ястребы» пропустили опасный выход, — Демченко спас. На том и разошлись в этом отрезке.
В третьей двадцатиминутке горячо было и тут и там, «ястребы» побежали, чуточку быстрее и острее, но к средине периода до забитых шайб дело так и не довели. За 6:16 до финальной сирены у омичей случилось очередное большинство, а следом и формат 5:3. Ярославцы мужественно выстояли и втроем, и вчетвером.
За две с небольшим минуты до окончания основного времени еще одна попытка «ястребов» реализовать большинство, присел автор первого года Елесин. Омичи отправили Демченко на скамейку и вшестером устроили штурм у ворот Бочарова. Давили, чуть не пропустили в пустые ворота, — спасла штанга, и не додавили, а за секунда до финала все-таки получили пятую шайбу в свои ворота.
После основного времени по регламенту турнира прошла серия буллитов, которая была долгой и также осталась за гостями.