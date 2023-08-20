Омский «Авангард» начал Кубок Блинова с разгромного поражения

Начало было стандартным, — «Авангард» сходу начал давить, гости — «огрызаться». И уже на 4-й минуте «Локомотив» свои выпады реализовал, — отличился защитник Александр Елесин. Через 2 с небольшим минуты в штрафной бокс за удар клюшкой уехал Рид Буше. Семь секунд и «ястребы» пропускают второй гол, — и вновь он на счету защитника, на этот раз Мартина Герната. Следом с разницей в минуту идут 2 удаления у ярославцев. В формате 5 на 3 омичи не забили еще и удалиться умудрились, — на скамейку присел Владимир Ткачев. Уже в равных составах Василий Демченко пропускает 3 шайбу. На первый перерыв команды уходят при счете 3:0 в пользу «Локомотива»