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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

иллюстрация

Караоке и огненное шоу. Более тысячи омичей выехали на Ночной велопробег

20 августа 2023, 12:31
Фото: 1MI
иллюстрация

В Ночном велопробеге приняли участие более тысячи омичей

Маршрут: Омская крепость — Зеленый остров — Омская крепость.

19 августа в Омске прошел Ночной велопробег. Спортивно-патриотический праздник приурочен ко Дню флага Российской Федерации.

Старт — возле Омской крепости. Цель — проехать семь километров. Количество участников — более тысячи человек. Велосипедисты доехали до Зеленого острова и обратно — к Омской крепости.

Перед началом велопробега горожан ждал концерт от известных местных коллективов, показательные выступления омских спортсменов, силачей. На площадке: фотозоны, интерактивы, соревнования, караоке.

В финале — розыгрыш от спонсоров и огненной шоу, сообщили в минспорта региона.

#Велосипед#Праздник#Общество#Город#Новости#Омск
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