Караоке и огненное шоу. Более тысячи омичей выехали на Ночной велопробег

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
19 августа в Омске прошел Ночной велопробег. Спортивно-патриотический праздник приурочен ко Дню флага Российской Федерации.
Старт — возле Омской крепости. Цель — проехать семь километров. Количество участников — более тысячи человек. Велосипедисты доехали до Зеленого острова и обратно — к Омской крепости.
Перед началом велопробега горожан ждал концерт от известных местных коллективов, показательные выступления омских спортсменов, силачей. На площадке: фотозоны, интерактивы, соревнования, караоке.
В финале — розыгрыш от спонсоров и огненной шоу, сообщили в минспорта региона.