«Думала задохнусь». В Омске обнаружено двукратное превышение опасного вещества

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 04:59
Региональное минприроды сообщает о выбросах 20 августа. Многочисленные жалобы омичей привели к выезду эколаборатории. Пробу воздуха отобрали на улице Дианова, 12. Результат: двукратное превышение содержания сероводорода.
Еще один замер — на проспекте Комарова, 7. Там концентрация сероводорода составила 1 ПДК.
Отметим, последний раз метеорологи объявляли режим неблагоприятных метеоусловий до 11:00 19 августа.
В группе «Дыши! Омск» опубликованы негативные обращения горожан в ночь на 20 августа. «Жуткая вонь покрышек с чем-то, думала задохнусь. Улица Кирова», — гласит один из комментариев. О неприятном запахе и смоге сообщают жители поселка Чкаловский. О газе — омичи с Левобережья. В Нефтяниках чувствовалась химия.
Напомним, ранее в Омске уже выявляли избыток сероводорода: