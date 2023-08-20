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Published Сегодня, 04:57

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Updated Сегодня, 04:59

иллюстрация

«Думала задохнусь». В Омске обнаружено двукратное превышение опасного вещества

20 августа 2023, 04:57
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске выявлено двукратное превышение сероводорода

Омичи сообщали о неприятных запахах по всему городу. Опасения подтвердились.

Региональное минприроды сообщает о выбросах 20 августа. Многочисленные жалобы омичей привели к выезду эколаборатории. Пробу воздуха отобрали на улице Дианова, 12. Результат: двукратное превышение содержания сероводорода.

Еще один замер — на проспекте Комарова, 7. Там концентрация сероводорода составила 1 ПДК.

Отметим, последний раз метеорологи объявляли режим неблагоприятных метеоусловий до 11:00 19 августа.

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Фото: Город55

В группе «Дыши! Омск» опубликованы негативные обращения горожан в ночь на 20 августа. «Жуткая вонь покрышек с чем-то, думала задохнусь. Улица Кирова», — гласит один из комментариев. О неприятном запахе и смоге сообщают жители поселка Чкаловский. О газе — омичи с Левобережья. В Нефтяниках чувствовалась химия.

Напомним, ранее в Омске уже выявляли избыток сероводорода:

С днем выбросов. В омском воздухе нашли больше сероводорода, чем полагается
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#Выбросы#Жалобы#Минприроды#Режим нму#Омичи#Общество#Город#Новости#Омск
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