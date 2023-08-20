«Думала задохнусь». В Омске обнаружено двукратное превышение опасного вещества

В группе «Дыши! Омск» опубликованы негативные обращения горожан в ночь на 20 августа. «Жуткая вонь покрышек с чем-то, думала задохнусь. Улица Кирова», — гласит один из комментариев. О неприятном запахе и смоге сообщают жители поселка Чкаловский. О газе — омичи с Левобережья. В Нефтяниках чувствовалась химия.