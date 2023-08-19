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«Все идет по плану». Омичи планируют сыграть песню Летова на ста гитарах

19 августа 2023, 07:36
Фото: 1MI
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Омские музыканты планируют сыграть песню Егора Летова на ста инструментах

Мероприятие пройдет в парке Победы. Точная дата будет известна исходя из прогноза погоды.

Омские музыканты планируют сыграть песню Егора Летова «Все идет по плану» на ста гитарах. Подобный флешмоб уже проводился в Новосибирске. Подробности Городу55 рассказал организатор мероприятия Илья Воронков.

«Эта задумка мне пришла в голову, когда я увидел видео, снятое на фестивале в Новосибирске. Мне, честно говоря, стало грустно, что в нашем городе ничего подобного никогда не проводилось, хотя это родина Летова. Поэтому мы с друзьями решили организовать данное мероприятие. Помимо дани уважения Летову, это будет место где музыканты смогут познакомиться друг с другом», — поделился Илья.

Местом проведения мероприятия музыканты выбрали парк Победы. Точная дата пока не известна, организаторы ориентируются на прогноз погоды, но задумку хотят воплотить в жизнь до 29 августа.

В настоящее время в социальных сетях ищут желающих присоединиться к акции.

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#Евгений Игишев#Музыка#Музыкант#Гитара#Егор Летов#Культура#Общество#Омск#Омская область#Гражданская оборона
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