«Все идет по плану». Омичи планируют сыграть песню Летова на ста гитарах

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Омские музыканты планируют сыграть песню Егора Летова «Все идет по плану» на ста гитарах. Подобный флешмоб уже проводился в Новосибирске. Подробности Городу55 рассказал организатор мероприятия Илья Воронков.
«Эта задумка мне пришла в голову, когда я увидел видео, снятое на фестивале в Новосибирске. Мне, честно говоря, стало грустно, что в нашем городе ничего подобного никогда не проводилось, хотя это родина Летова. Поэтому мы с друзьями решили организовать данное мероприятие. Помимо дани уважения Летову, это будет место где музыканты смогут познакомиться друг с другом», — поделился Илья.
Местом проведения мероприятия музыканты выбрали парк Победы. Точная дата пока не известна, организаторы ориентируются на прогноз погоды, но задумку хотят воплотить в жизнь до 29 августа.
В настоящее время в социальных сетях ищут желающих присоединиться к акции.