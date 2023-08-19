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Виталий Хоценко заявил, что северу Омской области нужно уделять больше внимания

Виталий Хоценко заявил, что северу Омской области нужно уделять больше внимания

19 августа 2023, 11:36
Фото: Правительство Омской области
Врио губернатора посетил Усть-Ишимский, Тевризский и Знаменский районы.

Врио губернатора Омской области посетил северные районы региона. Во время рабочего визита Виталий Хоценко пообщался с главами и жителями Усть-Ишимского, Тевризского и Знаменского районов.

Наиболее популярным вопросом в Знаменском районе стало качество мобильной связи и интернета.

«Проблема острая, жители рассказали, что в отдаленных поселениях зачастую вообще нет возможности выйти на связь, и эту ситуацию нужно менять. Поставил задачу региональному минсвязи проработать вопрос и вернуться к жителям с самым оптимальным решением», — рассказал Виталий Хоценко.

Также от местных жителей поступили вопросы по поводу транспорта. Виталий Хоценко рассказал, что до конца года в Омскую область планируют направить 1 млрд рублей для замены сельских автобусов. Всего для региона собираются закупить 150 единиц транспорта.

Часть вопросов удалось решить на месте. Остальные Виталий Хоценко взял на контроль.

«Увидел, что нашему северу нужно уделять больше внимания. Проработаем этот вопрос, в том числе в части закрепления за одним из зампредов кураторства северных территорий. Уверен, что это станет хорошим механизмом. Север у нас красивый. Люди очень хорошие и вовлечены в процесс решения проблем своей малой Родины. За что им большое спасибо!», — написал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
#Евгений Игишев#Общество#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Омск#Омская область#Усть-Ишимский район#Тевризский район#Знаменский район
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