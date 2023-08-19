В Омске отменили матч между «Авангардом» и «Салаватом» из-за прощания с хоккеистом

В Омске отменили матч Кубка Блинова между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым», который должен был пройти 20 августа, сообщается в соцсетях «ястребов». Хоккеисты уфимской команды не смогут приехать на игру. В Башкирии в понедельник, 21 августа пройдет прощание с 21-летним нападающим «Салавата» Родион Амировым.