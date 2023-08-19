В Омске отменили матч между «Авангардом» и «Салаватом» из-за прощания с хоккеистом

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В Омске отменили матч Кубка Блинова между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым», который должен был пройти 20 августа, сообщается в соцсетях «ястребов». Хоккеисты уфимской команды не смогут приехать на игру. В Башкирии в понедельник, 21 августа пройдет прощание с 21-летним нападающим «Салавата» Родион Амировым.
Хоккеист ушел из жизни 14 августа. В течение двух лет Родион Амиров боролся с опухолью головного мозга.
«Болельщики смогут оформить возврат денежных средств по месту приобретения билетов. Возврат средств за билеты, купленные онлайн, будет произведен автоматически в ближайшие дни», — сообщили в социальных сетях «Авангарда».
Ранее Город55 сообщал, что регулярный сезон «Авангард» начнет 2 сентября. «Ястребы» примут на домашнем льду гостей из новосибирской «Сибири».