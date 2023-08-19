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Болельщики смогут вернуть деньги за билеты

В Омске отменили матч между «Авангардом» и «Салаватом» из-за прощания с хоккеистом

19 августа 2023, 08:26
Фото: ХК Авангард
Болельщики смогут вернуть деньги за билеты
Прощание с Родионом Амировым пройдет в Уфе 21 августа.

В Омске отменили матч Кубка Блинова между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым», который должен был пройти 20 августа, сообщается в соцсетях «ястребов». Хоккеисты уфимской команды не смогут приехать на игру. В Башкирии в понедельник, 21 августа пройдет прощание с 21-летним нападающим «Салавата» Родион Амировым.

Хоккеист ушел из жизни 14 августа. В течение двух лет Родион Амиров боролся с опухолью головного мозга.

«Болельщики смогут оформить возврат денежных средств по месту приобретения билетов. Возврат средств за билеты, купленные онлайн, будет произведен автоматически в ближайшие дни», — сообщили в социальных сетях «Авангарда».

Ранее Город55 сообщал, что регулярный сезон «Авангард» начнет 2 сентября. «Ястребы» примут на домашнем льду гостей из новосибирской «Сибири».

Стало известно расписание игр омского «Авангарда» в новом сезоне
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#Евгений Игишев#Омск#Хоккеист#Авангард#Авангард хоккей#Салават Юлаев#ХК "Салават Юлаев"#Смерть#Общество#Спорт#Омская область
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