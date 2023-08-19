Треть омичей рассказали, что следят за курсом иностранной валюты

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
31% жителей Омской области следят за курсом доллара и евро. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob на основании опроса. 46% респондентов ответили, что не интересуются котировками.
Мужчины наблюдают за позицией рубля чаще женщин. Интерес к стоимости американской и европейской валют растет с увеличением уровня доходов опрошенных.
Омичи к началу осени предсказали дальнейшее падение курса рубля по отношению к доллару и евро.
Напомним, что в начале августа курс евро достиг максимума впервые с марта 2022 года.