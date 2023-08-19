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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

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Updated Сегодня, 12:19

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Треть омичей рассказали, что следят за курсом иностранной валюты

19 августа 2023, 12:17
Фото: Midjourney
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Мужчины чаще женщин интересуются биржевыми котировками.

31% жителей Омской области следят за курсом доллара и евро. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob на основании опроса. 46% респондентов ответили, что не интересуются котировками.

Мужчины наблюдают за позицией рубля чаще женщин. Интерес к стоимости американской и европейской валют растет с увеличением уровня доходов опрошенных.

Омичи к началу осени предсказали дальнейшее падение курса рубля по отношению к доллару и евро.

Напомним, что в начале августа курс евро достиг максимума впервые с марта 2022 года.

Исторический максимум: Курс евро на Мосбирже достиг 103 рублей
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#Евгений Игишев#Валюта#Курс доллара#Курс евро#Курс рубля#Общество#Экономика#Омск#Омская область
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