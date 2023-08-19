Резкое похолодание и дожди. Какая погода ждет омичей на выходных

Омские синоптики рассказали, какую погоду ждать в регионе в ближайшие дни. Так, в субботу, 19 августа, пройдут дожди, возможны грозы. Температура ночью составит +10…+15°, днем воздух прогреется до +26…+31°, в северных районах прохладнее, до +21°.