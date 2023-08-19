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Posted Сегодня, 03:15

Published Сегодня, 03:15

Modified Сегодня, 03:17

Updated Сегодня, 03:17

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Резкое похолодание и дожди. Какая погода ждет омичей на выходных

19 августа 2023, 03:15
Фото: Город55
Иллюстрация

Омичей предупредили о похолодании и дождях на выходных

К понедельнику осадки прекратятся.

Омские синоптики рассказали, какую погоду ждать в регионе в ближайшие дни. Так, в субботу, 19 августа, пройдут дожди, возможны грозы. Температура ночью составит +10…+15°, днем воздух прогреется до +26…+31°, в северных районах прохладнее, до +21°.

«В воскресенье днем осадки ослабеют, начнет понижаться и температура воздуха, она составит +18…+23°. В понедельник антициклональный тип погоды будет способствовать уменьшению облачности и прекращению осадков. Температура ночью +5…+10°, днем +18…+23°», — рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

Синоптики также отмечают, что в Полтавском районе действует штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.

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#Евгений Игишев#Погода#Плохая погода#Дождь#Похолодание#Общество#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Прогноз
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