Резкое похолодание и дожди. Какая погода ждет омичей на выходных

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
Омские синоптики рассказали, какую погоду ждать в регионе в ближайшие дни. Так, в субботу, 19 августа, пройдут дожди, возможны грозы. Температура ночью составит +10…+15°, днем воздух прогреется до +26…+31°, в северных районах прохладнее, до +21°.
«В воскресенье днем осадки ослабеют, начнет понижаться и температура воздуха, она составит +18…+23°. В понедельник антициклональный тип погоды будет способствовать уменьшению облачности и прекращению осадков. Температура ночью +5…+10°, днем +18…+23°», — рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
Синоптики также отмечают, что в Полтавском районе действует штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.