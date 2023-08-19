Пропал человек. В Омской области мужчина ушел из пансионата для престарелых

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В Омской области ищут пропавшего Александра Кисличенко. Мужчина 2 августа ушел из пансионата для престарелых и инвалидов в Полтавке. До настоящего времени его местоположение не известно.
Приметы Александра Кисличенко: рост 170 см, худощавого телосложения, седые короткие волосы. Фотографию пропавшего опубликовали в группе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».
Всех, кто владеет информацией о местонахождении Александра Кисличенко просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).
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