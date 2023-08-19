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Пропал человек. В Омской области мужчина ушел из пансионата для престарелых

19 августа 2023, 11:36
Фото: 1MI
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Омич ушел из пансионата для престарелых и пропал

Со 2 августа его местонахождение не известно.

В Омской области ищут пропавшего Александра Кисличенко. Мужчина 2 августа ушел из пансионата для престарелых и инвалидов в Полтавке. До настоящего времени его местоположение не известно.

Приметы Александра Кисличенко: рост 170 см, худощавого телосложения, седые короткие волосы. Фотографию пропавшего опубликовали в группе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Александра Кисличенко просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).

Ранее Город55 рассказывал, что необходимо делать, если пропал человек:

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Евгений Игишев#Пропажа#Человек#Омская область#Пансионат#Престарелые#Поиск#Поиск пропавших#Общество#Омск
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